Kínverjar skutu langdrægri eldflaug með gervi kjarnaoddi í Kyrrahaf í morgun en um er að ræða fyrstu tilraunir Kínverja með langdrægar eldflaugar frá árinu 2024. Fyrir þann tíma höfðu Kínverjar ekki tilkynnt um tilraunir með langdrægar flaugar í yfir fjörtíu ár.
Nágrannaríkjum var gert viðvart áður og samkvæmt New York Times hvöttu Japanir Kínverja til að hætta við. Stjórnvöld í Japan, Ástralíu og á Nýja Sjálandi hafa lýst á áhyggjum af auknum hernaðarlegum umsvifum Kínverja.
Winston Peters, utanríkisráðherra Nýja Sjálands, segir ríkin við Kyrrahaf ekki vilja sjá Suður-Kyrrahaf verða að vopnatilraunasvæði.
Sérfræðingur í kjarnorkuvopnaáætlun Kínverja segir að líklega hafi verið um að ræða svokallaða JL-3 eldflaug, sem sé skotið á loft frá kafbátum. Eldflaugin var sýnd á hersýningu í Pekíng í fyrra.
Líklegt megi teljast að Kínverjar muni gefa í hvað varðar vopnatilraunir vegna breyttrar heimsmyndar.
Miðlar í Kína segja tilraunirnar ekki beinast gegn neinum ákveðnum ríkjum né skotmörkum. Þá segja Kínverjar þær aðeins þátt í hefðbundnum æfingum.
Stjórnvöld í Ástralíu hafa unnið að bandalagssamninum við eyríki á Kyrrahafi og þegar gengið frá samningum við Fídjí og Vanúatú. Þá mun forsætisráðherrann Antony Albanese funda með Matthew Wale, forsætisráðherra Salómonseyja á morgun.