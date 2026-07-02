Gary Glitter, fyrrverandi poppstjarna og dæmdur barnaníðingur, hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn þrettán ára stúlku. Meintu brotin ná aftur til ársins 1978. Glitter var dæmdur í sextán ára fangelsi árið 2015 fyrir að brjóta á stúlkum, átta til þrettán ára.
BBC hefur eftir lögreglunni í Lundúnum að ákærurnar varði kynferðisbrot gegn stúlku þegar hún hafi verið þrettán og fjórtán ára. Brotin hafi átt sér stað á árunum 1978 til 1981 í Kensington. Nú sé hann í haldi lögreglu.
Rannsókn málsins hófst þann 9. janúar í fyrra þegar lögreglunni í Lundúnum var tilkynnt um brotin. Hann hafi fyrst verið yfirheyrður þann 22. júlí í tengslum við rannsókn málsins og hann fari fyrir dóm þann 5. ágúst næstkomandi.
Gary Glitter, sem heitir réttu nafni Paul Gadd, var dæmdur í sextán ára fangelsi árið 2015 fyrir að brjóta kynferðislega gegn þremur stúlkum, átta til þrettán ára, á áttunda og níunda áratug síðustu aldar.
Hann hafði afplánað helming dómsins þegar hann var látinn laus til reynslu árið 2023. Hins vegar var hann kallaður aftur til afplánunar rétt rúmum mánuði seinna en fangelsisyfirvöld sögðu hann hafa rofið skilmála lausnarinnar.
Glitter naut mikillar hylli sem poppstjarna á áttunda áratug síðustu aldar. Stjarna hans féll hratt þegar hann játaði sig sekan um vörslu á þúsundum barnaníðsmynda og var dæmdur í fangelsi árið 1999. Honum var vísað frá Kambódíu í skugga ásakana um kynferðisofbeldi árið 2022 og fjórum árum síðar var hann dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir að misnota tvær ungar stúlkur í Víetnam.