Donald Trump Bandaríkjaforseti tók sér tíma í gær til að gagnrýna bandamenn á samfélagsmiðlinum Truth Social, þar sem hann sagði meðal annars að Bandaríkin hefðu veitt mun meiri fjármunum til Atlantshafsbandalagsins en nokkuð annað ríki án þess að fá nokkuð fyrir.
Sagði hann þessa stöðu mála fáránlega.
Í nótt fór hann enn lengra og sagði ekkert vit í því fyrir Bandaríkin að halda áfram á sömu braut þar sem stuðningurinn væri ekki gagnkvæmur.
„Þau voru ekki til staðar fyrir okkur!“ sagði forsetinn og er þar líklega að vísa til þess að önnur bandalagsríki neituðu að taka þátt í aðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran, eftir að þær voru hafnar án nokkurs samráðs.
Leiðtogar ríkjanna hafa ítrekað bent á að Nató sé jú varnarbandalag og þá er vert að taka fram að eina skiptið sem 5. grein Nató sáttmálans hefur verið virkjuð var í kjölfar árásanna 11. september árið 2001.
Greinin fjallar um skuldbindingu aðildarríkja til að koma öðrum ríkjum til aðstoðar þegar á þau er ráðist.
Leiðtogar Nató ríkjanna hafa heitið því, undir þrýstingi frá Trump, að auka útgjöld til Nató upp í fimm prósent af vergri þjóðarframleiðslu fyrir árið 2035. Útfærslan verður þó eitthvað mismunandi milli ríkja.
Fulltrúar bandalagsríkjanna munu funda í Ankara eftir fjóra daga en Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt fundarhöldin munu verða ein þau mikilvægari í sögu Nató.
Óánægja Bandaríkjanna með framgöngu bandamanna í tengslum við Íran yrði meðal annars tekin til umræðu.