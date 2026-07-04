Erlent

Ræddi við bæði Pútín og Selenskí

Agnar Már Másson skrifar
Þó bæði Rússar og Úkraínumenn segja að tilefni símtalsisn hafi fyrst og fremst verið 250 ára afmæli Bandaríkjanna, bar Úkraínustríði og Íranstríðið á góma.
Þó bæði Rússar og Úkraínumenn segja að tilefni símtalsisn hafi fyrst og fremst verið 250 ára afmæli Bandaríkjanna, bar Úkraínustríði og Íranstríðið á góma. Samsett Mynd

Donald Trump Bandaríkjaforseti ræddi bæði við Volodimír Selenskí Úkraínuforseta og Vladimír Pútín Rússlandsforseta símleiðis í dag, á 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Þeir ræddu meðal annars stöðuna á víglínu Úkraínu og framtíðarhorfur Bandaríkjahers í Íran.

„Forsetarnir ræddu vitaskuld um lausn á deilunni í Úkraínu, meðal annars í ljósi væntanlegrar þátttöku Donalds Trump á leiðtogafundi NATO í Tyrklandi 7. og 8. júlí,“ er haft eftir Júrí Úsjakov, utanríkisráðgjafa Rússlandsforseta, í frétt RIA Novosti.

Hann sagði að Pútín og Trump tveir hefðu einnig rætt mál á borð við Íran og Mið-Austurlönd í 85 mínútna símtali.

Fyrr í dag hafði Selenskí sagt að hann og Trump hefðu einnig rætt stríðið í Úkraínu, sem staðið hefur yfir í meira en fjögur ár í landi hans, og kallaði það „mjög gott símtal“.

„Trump forseti og ég ræddum stöðuna sem nú er uppi á víglínunni sem og diplómatískar tilraunir okkar. Það eru raunverulegar líkur á að binda enda á þetta stríð og einbeitni Bandaríkjanna skiptir sköpum. Við höfum samþykkt að halda þessum viðræðum áfram á leiðtogafundi NATO í Ankara [höfuðborg Tyrklands],“ skrifaði Selenskí á X í dag.

Búist er við að þjóðhöfðingjar og erindrekar frá 32 löndum, þar á meðal Trump, komi til Ankara frá og með þriðjudegi vegna leiðtogafundarins.

Að sögn Úsjanovs lýsti Pútín „raunverulegri stöðu á vígvellinum“ í Úkraínu, þar sem „rússneskar hersveitir sækja örugglega fram“.

Á víglínunum hafa rússneskar hersveitir náð nánast engum árangri undanfarna mánuði, aðallega vegna dróna sem hafa hindrað för þungra farartækja og valdið miklu mannfalli beggja vegna.

Í dag greindi Selenskí frá því að Úkraínumenn hefðu ráðist á orkuinnviði í Rússlandi til þess að svara árásum Rússa frá því í gær, þar sem 30 manns féllu.

Samningaviðræður eru í pattstöðu þar sem stjórnvöld í Moskvu krefjast þess að úkraínskar hersveitir hörfi frá öllu Donetsk-héraði en því hafa Úkraínumenn alfarið hafnað.

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