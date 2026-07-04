Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Agnar Már Másson skrifar 4. júlí 2026 23:31 Þó bæði Rússar og Úkraínumenn segja að tilefni símtalsisn hafi fyrst og fremst verið 250 ára afmæli Bandaríkjanna, bar Úkraínustríði og Íranstríðið á góma. Samsett Mynd Donald Trump Bandaríkjaforseti ræddi bæði við Volodimír Selenskí Úkraínuforseta og Vladimír Pútín Rússlandsforseta símleiðis í dag, á 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Þeir ræddu meðal annars stöðuna á víglínu Úkraínu og framtíðarhorfur Bandaríkjahers í Íran. „Forsetarnir ræddu vitaskuld um lausn á deilunni í Úkraínu, meðal annars í ljósi væntanlegrar þátttöku Donalds Trump á leiðtogafundi NATO í Tyrklandi 7. og 8. júlí,“ er haft eftir Júrí Úsjakov, utanríkisráðgjafa Rússlandsforseta, í frétt RIA Novosti. Hann sagði að Pútín og Trump tveir hefðu einnig rætt mál á borð við Íran og Mið-Austurlönd í 85 mínútna símtali. Fyrr í dag hafði Selenskí sagt að hann og Trump hefðu einnig rætt stríðið í Úkraínu, sem staðið hefur yfir í meira en fjögur ár í landi hans, og kallaði það „mjög gott símtal“. „Trump forseti og ég ræddum stöðuna sem nú er uppi á víglínunni sem og diplómatískar tilraunir okkar. Það eru raunverulegar líkur á að binda enda á þetta stríð og einbeitni Bandaríkjanna skiptir sköpum. Við höfum samþykkt að halda þessum viðræðum áfram á leiðtogafundi NATO í Ankara [höfuðborg Tyrklands],“ skrifaði Selenskí á X í dag. Búist er við að þjóðhöfðingjar og erindrekar frá 32 löndum, þar á meðal Trump, komi til Ankara frá og með þriðjudegi vegna leiðtogafundarins. Að sögn Úsjanovs lýsti Pútín „raunverulegri stöðu á vígvellinum“ í Úkraínu, þar sem „rússneskar hersveitir sækja örugglega fram“. Á víglínunum hafa rússneskar hersveitir náð nánast engum árangri undanfarna mánuði, aðallega vegna dróna sem hafa hindrað för þungra farartækja og valdið miklu mannfalli beggja vegna. Í dag greindi Selenskí frá því að Úkraínumenn hefðu ráðist á orkuinnviði í Rússlandi til þess að svara árásum Rússa frá því í gær, þar sem 30 manns féllu. Samningaviðræður eru í pattstöðu þar sem stjórnvöld í Moskvu krefjast þess að úkraínskar hersveitir hörfi frá öllu Donetsk-héraði en því hafa Úkraínumenn alfarið hafnað. Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Donald Trump Vladimír Pútín Mest lesið Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra Innlent „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Innlent Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Innlent Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Innlent Fleiri fréttir Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Sjá meira