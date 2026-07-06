Erlent

Rússar ógnuðu bresku her­skipi sem siglir við Ís­land

Kjartan Kjartansson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, með Dan Jarvis, varnarmálaráðherra Bretlands, (3.f.v.) um borð í flugmóðurskipinu HMS Prince of Wales í gær.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, með Dan Jarvis, varnarmálaráðherra Bretlands, (3.f.v.) um borð í flugmóðurskipinu HMS Prince of Wales í gær. Breska varnarmálaráðuneytið

Breskar orrustuþotur fylgdu eftir rússneskri herflugvél eftir að henni var flogið hættulega nálægt flugmóðurskipi Breta í Noregshafi í síðustu viku. Herskipið sinnir nú eftirliti fyrir Atlantshafsbandalagið norður af Íslandi og er utanríkisráðherra sagður hafa fundað með breskum ráðherra um borð.

Uppákoman átti sér stað á fimmtudag. Rússneskri Tupolev Tu-142-herflugvél var þá ítrekað flugið nálægt breska herskipinu HMS Prince of Wales í Noregshafi. Breska varnarmálaráðuneytið segir að flugvélin hafi nálgast skipið á „hættulegan og ófagmannlegan hátt“.

Rússneska flugvélin sleppti síðan fjölda bauja í sjóinn nálægt herskipinu. Slíkar baujur eru sagðar notaðar til þess að finna og fylgjast með kafbátum.

Tvær breskar orrustuþotur af gerðinni F-35 af flugmóðurskipinu fylgdu rússnesku vélinni burt.

HMS Prince of Wales er annað af tveimur flugmóðurskipum Breta. Þetta er í fyrsta skipti sem slíkt skip búið F-35 orrustuþotum sinnir loftrýmisgæslu fyrir Atlantshafsbandalagið.

Ríkisútvarpið sagði frá því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hefði fundað með Dan Jarvis, varnarmálaráðherra Bretlands, um borð í HMS Prince of Wales á hafi úti í gær. Þau hefðu hist á Akureyri og flogið þaðan með þyrlum norður fyrir landið þar sem herskipið var á siglingu.

Um 1.500 manna áhöfn er um borð í flugmóðurskipinu og tveimur öðrum breskum fleyjum sem eru með því í för.

Lúxussnekkja Vladímírs Pútín Rússlandsforseta var sögð sigla norður eftir strönd Noregs á leið til Rússlands í síðustu viku. Evrópska blaðið Politico hefur eftir Dan Jarvis, varnarmálaráðherra Bretlands, að Bretar vissu hvar snekkjan væri en hann vildi þó ekki segja til um hvort að flugmóðurskipið fylgdist með ferðum hennar.

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