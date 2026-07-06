Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Kjartan Kjartansson skrifar 6. júlí 2026 11:34 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, með Dan Jarvis, varnarmálaráðherra Bretlands, (3.f.v.) um borð í flugmóðurskipinu HMS Prince of Wales í gær. Breska varnarmálaráðuneytið Breskar orrustuþotur fylgdu eftir rússneskri herflugvél eftir að henni var flogið hættulega nálægt flugmóðurskipi Breta í Noregshafi í síðustu viku. Herskipið sinnir nú eftirliti fyrir Atlantshafsbandalagið norður af Íslandi og er utanríkisráðherra sagður hafa fundað með breskum ráðherra um borð. Uppákoman átti sér stað á fimmtudag. Rússneskri Tupolev Tu-142-herflugvél var þá ítrekað flugið nálægt breska herskipinu HMS Prince of Wales í Noregshafi. Breska varnarmálaráðuneytið segir að flugvélin hafi nálgast skipið á „hættulegan og ófagmannlegan hátt“. Rússneska flugvélin sleppti síðan fjölda bauja í sjóinn nálægt herskipinu. Slíkar baujur eru sagðar notaðar til þess að finna og fylgjast með kafbátum. Tvær breskar orrustuþotur af gerðinni F-35 af flugmóðurskipinu fylgdu rússnesku vélinni burt. HMS Prince of Wales er annað af tveimur flugmóðurskipum Breta. Þetta er í fyrsta skipti sem slíkt skip búið F-35 orrustuþotum sinnir loftrýmisgæslu fyrir Atlantshafsbandalagið. Ríkisútvarpið sagði frá því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hefði fundað með Dan Jarvis, varnarmálaráðherra Bretlands, um borð í HMS Prince of Wales á hafi úti í gær. Þau hefðu hist á Akureyri og flogið þaðan með þyrlum norður fyrir landið þar sem herskipið var á siglingu. Um 1.500 manna áhöfn er um borð í flugmóðurskipinu og tveimur öðrum breskum fleyjum sem eru með því í för. Lúxussnekkja Vladímírs Pútín Rússlandsforseta var sögð sigla norður eftir strönd Noregs á leið til Rússlands í síðustu viku. Evrópska blaðið Politico hefur eftir Dan Jarvis, varnarmálaráðherra Bretlands, að Bretar vissu hvar snekkjan væri en hann vildi þó ekki segja til um hvort að flugmóðurskipið fylgdist með ferðum hennar. Bretland Rússland Hafið Hernaður Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Innlent Enn besta lausnin að kaupa Grænland Erlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Fleiri fréttir Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Sjá meira