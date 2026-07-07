Kínversk yfirvöld hafa staðfest að fimmtán manns hafi látist og að níu sé saknað í tengslum við mikið óveður sem þar gengur yfir. Mikill vindur og úrkoma hefur leitt til mikilla aurskriða og flóða í landinu.
Erlendir fjölmiðlar segja ástandið vera einna verst í Hubei-héraði í miðju landsins þar sem ellefu hafa látist og eins er saknað. Í Guangxi-héraði, sem er að finna sunnar í landinu, hafa fjórir látist og átta er enn saknað.
Xi Jinping Kínaforseti hefur fyrirskipað öllum viðbragðsaðilum að aðstoða við björgunarstörf. Tugþúsundum manna hefur verið gert að yfirgefa heimili sín í borginni Nanning eftir að stífla brast í bænum.
Óveðrið hefur gengið yfir landið í kjölfar þess að fellibylurinn Maysak skall á suðurhluta landsins um helgina.
Kínverjar bíða þess nú að fellibylurinn Bavi, sem sækir nú í sig veðri í Kyrrahafi, komi á land í suðausturhluta landsins.