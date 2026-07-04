Mikið er um dýrðir í Bandaríkjunum í dag þar sem landsmenn fagna þjóðhátíðardegi sínum, kenndum við fjórða júlí. Þá fer þar einnig fram Heimsmeistaramót karla í knattspyrnu. Í landinu geisar þó skæð hitabylgja sem útlit er fyrir að setji strik í reikninginn þegar kemur að fagnaðarhöldum.
Hátíðarhöld eru sérlega vegleg í ár þar sem Bandaríkin fagna því að tvö hundruð og fimmtíu ár eru liðin frá sjálfstæðisyfirlýsingu þeirra. Víða hefur þurft að aflýsa viðburðum sem fara áttu fram í tilefni þjóðhátíðardagsins vegna gífurlegs hita, þar á meðal skrúðgöngu sem átti að fara fram í Fíladelfíu á austurströnd Bandaríkjanna í gær. Búist er við að hiti þar nái þrjátíu og níu gráðum síðdegis.
Hiti mun í dag vera frá þrjátíu og fimm gráðum og upp á gjörvallri austurströnd Bandaríkjanna. „Hættulegur hiti verður á gestalistanum í öllum fögnuði tengdum fjórða júlí í dag,“ segir í umfjöllun CNN um málið og rifjað er upp að þegar skrifað var undir sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna í Fíladelfíu-borg þann fjórða júlí árið 1776 mældi Thomas Jefferson hitastig upp á 24,4 gráður.
Veðurviðvaranir vegna hita voru í gær í gildi á svæðum þar sem búa 185 milljónir Bandaríkjamanna og staðarhitamet hafa fallið víða í landinu austan- og norðaustanverðu síðustu daga. Gömul hitamet voru á fimmtudag jöfnuð bæði í Fíladelfíu og New York-borg. Hið gamla met Fíladelfíu var meira en aldargamalt, frá 1901.
Svipaðar aðstæður eru nú uppi og voru í Evrópu síðustu vikur en svokölluð hitahvelfing hefur myndast yfir Bandaríkjunum. Hún lýsir sér þannig að veðurhæð staðsett yfir Bandaríkjunum suðaustanverðum heldur inni hitanum, sem síðan heldur áfram að byggjast upp inni í veðurkerfinu.
Í höfuðborginni, Washington D.C., var í gær slegið hitamet frá árinu 1872 þegar hiti náði 38,9 gráðum. Stóru hátíðarsvæði hefur verið komið upp í borginni þar sem hvert hinna fimmtíu ríkja Bandaríkjanna á svæði tileinkað sér. Ákveðið var að loka hátíðarsvæðinu í gær þegar hiti náði hundrað gráðum á fahrenheit-kvarða, eða 37,8 gráðum á selsíus. Þá höfðu ellefu manns þegar verið flutt á sjúkrastofnanir til nánari aðhlynningar. Hátíðarsvæðið var opnað á ný klukkan fimm síðdegis eftir að hafa verið lokað í fjóra tíma.
Í dag hefur skrúðganga sem fara átti fram í borginni verið slegin af og opnun hátíðarsvæðisins verið frestað um tvær klukkustundir.
Síðdegis má búast við að þrumuveður taki við í mollunni miklu. Mun það setja strik í reikninginn fyrir þá sem hugðust kæla sig í vatni eða taka þátt í hátíðarhöldum utandyra. Þá gæti það einnig eyðilagt fyrirhugaðar flugeldasýningar ef stormasamt verður áfram í kvöld.
Áhrif hitabylgjunnar eru víðtæk. Samkvæmt ABC News eru tæplega milljón manns án rafmagns og fella hefur þurft niður tugi lestarferða í norðausturhluta landsins síðustu daga.
Hitabylgjan hefur einnig áhrif á Heimsmeistaramót karla í fótbolta og eru uppi áhyggjur af því að leikir verði leiknir við hættulegar aðstæður fyrir leikmenn, með tilliti til hitans. Hættulegt getur verið að stunda líkamlega áreynslu þegar hiti er kominn yfir þrjátíu og tvær gráður, en þá hættir líkaminn að geta kælt sig sjálfur niður náttúrulega. Þegar hefur bætt drykkjarpásum inn í leikina.
Hitabylgjan hefur vakið umræður um áhrif loftslagsbreytinga og hlýnandi jarðar á daglegt líf fólks.