Innlent

Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálf­tímann

Agnar Már Másson skrifar
Lögregla segir að vændismansal sé umfangsmikið hér á landi.
Lögregla segir að vændismansal sé umfangsmikið hér á landi. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fimm vændiskaupendur í júní í tengslum við alþjóðlegar lögregluaðgerðir gegn vændismansali. Málið tengist að hluta kínversku glæpaneti og lögregla segir að kínverskar vændiskonur séu gerðar út hér á landi fyrir um tuttugu þúsund krónur á hálftímann.

Dagana 8. til 12. júní réðst lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í samhentar aðgerðir í samvinnu við alþjóðleg lögregluyfirvöld sem beindust gegn mansali og vændiskaupum.

Við aðgerðir lögreglu á Íslandi náðust myndskeið af 50 vændiskaupendum og þá voru fimm handteknir. Þá voru borin kennsl á sextán mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð. Tveimur var vísað úr landi vegna ólöglegrar dvalar á Íslandi.

Alþjóðlega lögregluaðgerðin ber yfirskriftina Operation GLOBAL CHAIN og var unnin í samvinnu við Frontex, Europol og Interpol. Í heildina voru ríflega þúsund handteknir um víða veröld en á Íslandi viðhafði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu eftirlit við tvo staði þar sem grunur lék á um að vændi væri stundað á gistiheimilum.

Auk þess var lagt hald á um 14 þúsund evrur í reiðufé hér á landi, sem nemur rúmlega tveimur milljónum króna, og einnig var lagt hald á þrettán farsíma og ellefu skilríki.

Gunnar Axel Davíðsson rannsóknarlögreglumaður leiddi rannsóknina á Íslandi en hann segir að þolendurnir sextán séu af mörgum þjóðernum, flestir konur en einn trans karl.

„Kaupendur eru af mörgu þjóðerni, seljendurnir líka. Við hittum vændiskonur frá Nígeríu, Rúmeníu, Venesúela og Kína meðal annars,“ segir Gunnar Axel.

Einhverjir af þolendunum eru sagðir tengjast kínversku glæpaneti og Gunnar segir að á síðustu árum hafi lögregla orðið var við aukinn fjölda kínverskra vændiskvenna sem talið er að séu gerðar út hér á landi.

„Með tilkomu kínversku vændiskvennanna – við sáum þær fyrst hér 2024 – þá er verðskráin þeirra lægri en annarra vændiskvenna. Ekki mikið, en hálftíminn er um tuttugu þúsund og klukkutíminn í kringum fjörutíu þúsund, eða 35 til fjörutíu þúsund.“

Rannsókn málsins stendur enn yfir en heilt yfir segir Gunnar að vændisstarfsemi sé umfangsmikil hér á landi.

„Við teljum það vera nokkuð umfangsmikið hérna miðað við stærðargráðu landsins.“

Mansal Lögreglumál Vændi

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