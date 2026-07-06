Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Agnar Már Másson skrifar 6. júlí 2026 21:30 Lögregla segir að vændismansal sé umfangsmikið hér á landi. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fimm vændiskaupendur í júní í tengslum við alþjóðlegar lögregluaðgerðir gegn vændismansali. Málið tengist að hluta kínversku glæpaneti og lögregla segir að kínverskar vændiskonur séu gerðar út hér á landi fyrir um tuttugu þúsund krónur á hálftímann. Dagana 8. til 12. júní réðst lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í samhentar aðgerðir í samvinnu við alþjóðleg lögregluyfirvöld sem beindust gegn mansali og vændiskaupum. Við aðgerðir lögreglu á Íslandi náðust myndskeið af 50 vændiskaupendum og þá voru fimm handteknir. Þá voru borin kennsl á sextán mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð. Tveimur var vísað úr landi vegna ólöglegrar dvalar á Íslandi. Alþjóðlega lögregluaðgerðin ber yfirskriftina Operation GLOBAL CHAIN og var unnin í samvinnu við Frontex, Europol og Interpol. Í heildina voru ríflega þúsund handteknir um víða veröld en á Íslandi viðhafði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu eftirlit við tvo staði þar sem grunur lék á um að vændi væri stundað á gistiheimilum. Auk þess var lagt hald á um 14 þúsund evrur í reiðufé hér á landi, sem nemur rúmlega tveimur milljónum króna, og einnig var lagt hald á þrettán farsíma og ellefu skilríki. Gunnar Axel Davíðsson rannsóknarlögreglumaður leiddi rannsóknina á Íslandi en hann segir að þolendurnir sextán séu af mörgum þjóðernum, flestir konur en einn trans karl. „Kaupendur eru af mörgu þjóðerni, seljendurnir líka. Við hittum vændiskonur frá Nígeríu, Rúmeníu, Venesúela og Kína meðal annars,“ segir Gunnar Axel. Einhverjir af þolendunum eru sagðir tengjast kínversku glæpaneti og Gunnar segir að á síðustu árum hafi lögregla orðið var við aukinn fjölda kínverskra vændiskvenna sem talið er að séu gerðar út hér á landi. „Með tilkomu kínversku vændiskvennanna – við sáum þær fyrst hér 2024 – þá er verðskráin þeirra lægri en annarra vændiskvenna. Ekki mikið, en hálftíminn er um tuttugu þúsund og klukkutíminn í kringum fjörutíu þúsund, eða 35 til fjörutíu þúsund.“ Rannsókn málsins stendur enn yfir en heilt yfir segir Gunnar að vændisstarfsemi sé umfangsmikil hér á landi. „Við teljum það vera nokkuð umfangsmikið hérna miðað við stærðargráðu landsins.“ Mansal Lögreglumál Vændi Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Innlent Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Innlent Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Innlent Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Innlent Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Fleiri fréttir Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Sú gula spókar sig á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Beinbrot og minniháttar áverkar í rútuslysi Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í almyrkva Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Ráðin forstöðumaður Heyrnar- og talmeinastöðvar Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkrahúsinu á Akureyri Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Sjá meira