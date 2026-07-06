Tíu manns hið minnsta eru látnir eftir árásir Rússa á úkraínsku höfuðborgina Kænugarð í nótt.
Erlendir fjölmiðlar hafa eftir Timur Tkachenko, sem stýrir aðgerðum Úkraínuhers í Kænugarði, að 46 manns til viðbótar hafi særst í árásunum og þar af fimm börn.
Tkachenko segir frá því á Telegram að björgunaraðgerðir standi enn yfir á um tuttugu stöðum í borginni eftir árásir næturinnar og að Rússar hafi meðal annars beint árásum sínum að háum íbúablokkum á tveimur stöðum í borginni.
Árásir Rússa eru gerðar daginn fyrir leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins (NATO) í Ankara í Tyrklandi þar sem búist er við að Volodymír Selenskí muni eiga fund með Donald Trump Bandaríkjaforseta.
Selenskí greindi frá því í gær að Úkraínumenn væru að búa sig undir aðra árásahrinu af hendi Rússa, en þrjátíu manns létu lífið í árásum Rússa á úkraínsku höfuðborgina síðastliðinn fimmtudag.
Að minnsta kosti átján eru látnir eftir að Rússar gerðu umfangsmikla árás á höfuðborg Úkraínu. Borgarstjóri segir að um sé að ræða stærstu árás Rússa á borgina frá upphafi átakanna.
Donald Trump Bandaríkjaforseti ræddi bæði við Volodimír Selenskí Úkraínuforseta og Vladimír Pútín Rússlandsforseta símleiðis í dag, á 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Þeir ræddu meðal annars stöðuna á víglínu Úkraínu og framtíðarhorfur Bandaríkjahers í Íran.