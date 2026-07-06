Erlent

Tíu látnir í á­rásum Rússa á Kænugarð

Atli Ísleifsson skrifar
Árásir Rússa beindust meðal annars að háum íbúablokkum á tveimur stöðum í úkraínsku höfuðborginni.
Árásir Rússa beindust meðal annars að háum íbúablokkum á tveimur stöðum í úkraínsku höfuðborginni. AP

Tíu manns hið minnsta eru látnir eftir árásir Rússa á úkraínsku höfuðborgina Kænugarð í nótt.

Erlendir fjölmiðlar hafa eftir Timur Tkachenko, sem stýrir aðgerðum Úkraínuhers í Kænugarði, að 46 manns til viðbótar hafi særst í árásunum og þar af fimm börn.

Tkachenko segir frá því á Telegram að björgunaraðgerðir standi enn yfir á um tuttugu stöðum í borginni eftir árásir næturinnar og að Rússar hafi meðal annars beint árásum sínum að háum íbúablokkum á tveimur stöðum í borginni.

Árásir Rússa eru gerðar daginn fyrir leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins (NATO) í Ankara í Tyrklandi þar sem búist er við að Volodymír Selenskí muni eiga fund með Donald Trump Bandaríkjaforseta.

Selenskí greindi frá því í gær að Úkraínumenn væru að búa sig undir aðra árásahrinu af hendi Rússa, en þrjátíu manns létu lífið í árásum Rússa á úkraínsku höfuðborgina síðastliðinn fimmtudag.

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