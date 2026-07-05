Erlent

Enn besta lausnin að kaupa Græn­land

Agnar Már Másson skrifar
Ásælni Trumps í Grænlands hefur gefið Grænlendingum og Dönum gæsahúð.
Ásælni Trumps í Grænlands hefur gefið Grænlendingum og Dönum gæsahúð. Getty

Að kaupa Grænland er að mati Bandaríkjamanna enn besta langtímalausnin til að mæta öryggisþörfum Bandaríkjanna á norðurslóðum. Þetta kom fram í máli ónafngreinds bandarísks embættismanns á blaðamannafundi í Tyrklandi í dag. Samningaviðræður hafa staðið yfir milli Bandaríkjanna og Danmerkur síðustu mánuði.

Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins (NATO) hefst í Ankara, höfuðborg Tyrklands, á þriðjudag en þar munu þjóðarleiðtogar NATÓ-ríkjanna meðal annars ræða stöðu bandalagsins, frekari stuðning við Úkraínu og ástandið sem uppi er í Mið-Austurlöndum.

Bandarískir embættismenn héldu í dag fund með blaðamönnum en fengu þar að koma nafnlaust fram.

„Eins og þetta blasir við núna er eina lausnin sem við höfum fundið til að leysa þetta að Bandaríkin kaupi Grænland, en við höldum áfram að leita að fleiri möguleikum,“ er haft eftir bandaríska embættismanninum samkvæmt umfjöllun Danska ríkisútvarpsins.

Að sögn embættismannsins eru Nató-ríkin sammála um að öryggismál við Grænland séu „gríðarlega mikilvæg“ og „enn mikilvægari“ en þau voru þegar Bandaríkin og Danmörk undirrituðu varnarsamning árið 1951, fyrir 75 árum.

Í kjölfar hótana Trumps um að leggja undir sig Grænland hófust samningaviðræður milli Bandaríkjamanna, Dana og Grænlendinga. Samningamenn Danmerkur og Grænlands hafa gert bandarískum erindrekum það ítrekað ljóst að ekki standi til að gefa eftir grænlenskt landsvæði til Bandaríkjanna.

„Spurningin er hvernig hægt er að leysa úr þessum áskorunum í nýrri veröld þar sem nú er mikið um sjóumferð þarna uppi eftir og með tilliti til mikilvægis Grænlands fyrir loftvarnir og fleiri kerfi sem eru varanleg,“ sagði embættismaðurinn og bætti við að Grænlendingar, Danir og Bandaríkjamenn ræddu sín á milli um öryggislausnir og að löndin vildu öll finna varanlega lausn.

Áður hefur komið fram að Bandaríkin hafi lagt til að herstöðvar þeirra í Grænlandi yrðu formlega skilgreindar sem yfirráðasvæði Bandaríkjanna, það er að segja hluti af Bandaríkjunum.

Trump mun hitta Selenskí og Sýrlandsforseta

Einnig kom fram á blaðamannafundinum að Trump hyggðist hitta Volodimír Selenskí Úkraínuforseta á hliðarlínu leiðtogafundarins en þeir ræddu saman í síma í gær. 

Þá hyggst Trump einnig hitta Ahmad al-Sharaa, forseta Sýrlands.

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