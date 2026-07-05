Enn besta lausnin að kaupa Grænland Agnar Már Másson skrifar 5. júlí 2026 21:52 Ásælni Trumps í Grænlands hefur gefið Grænlendingum og Dönum gæsahúð. Getty Að kaupa Grænland er að mati Bandaríkjamanna enn besta langtímalausnin til að mæta öryggisþörfum Bandaríkjanna á norðurslóðum. Þetta kom fram í máli ónafngreinds bandarísks embættismanns á blaðamannafundi í Tyrklandi í dag. Samningaviðræður hafa staðið yfir milli Bandaríkjanna og Danmerkur síðustu mánuði. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins (NATO) hefst í Ankara, höfuðborg Tyrklands, á þriðjudag en þar munu þjóðarleiðtogar NATÓ-ríkjanna meðal annars ræða stöðu bandalagsins, frekari stuðning við Úkraínu og ástandið sem uppi er í Mið-Austurlöndum. Bandarískir embættismenn héldu í dag fund með blaðamönnum en fengu þar að koma nafnlaust fram. „Eins og þetta blasir við núna er eina lausnin sem við höfum fundið til að leysa þetta að Bandaríkin kaupi Grænland, en við höldum áfram að leita að fleiri möguleikum,“ er haft eftir bandaríska embættismanninum samkvæmt umfjöllun Danska ríkisútvarpsins. Að sögn embættismannsins eru Nató-ríkin sammála um að öryggismál við Grænland séu „gríðarlega mikilvæg“ og „enn mikilvægari“ en þau voru þegar Bandaríkin og Danmörk undirrituðu varnarsamning árið 1951, fyrir 75 árum. Í kjölfar hótana Trumps um að leggja undir sig Grænland hófust samningaviðræður milli Bandaríkjamanna, Dana og Grænlendinga. Samningamenn Danmerkur og Grænlands hafa gert bandarískum erindrekum það ítrekað ljóst að ekki standi til að gefa eftir grænlenskt landsvæði til Bandaríkjanna. „Spurningin er hvernig hægt er að leysa úr þessum áskorunum í nýrri veröld þar sem nú er mikið um sjóumferð þarna uppi eftir og með tilliti til mikilvægis Grænlands fyrir loftvarnir og fleiri kerfi sem eru varanleg,“ sagði embættismaðurinn og bætti við að Grænlendingar, Danir og Bandaríkjamenn ræddu sín á milli um öryggislausnir og að löndin vildu öll finna varanlega lausn. Áður hefur komið fram að Bandaríkin hafi lagt til að herstöðvar þeirra í Grænlandi yrðu formlega skilgreindar sem yfirráðasvæði Bandaríkjanna, það er að segja hluti af Bandaríkjunum. Trump mun hitta Selenskí og Sýrlandsforseta Einnig kom fram á blaðamannafundinum að Trump hyggðist hitta Volodimír Selenskí Úkraínuforseta á hliðarlínu leiðtogafundarins en þeir ræddu saman í síma í gær. Þá hyggst Trump einnig hitta Ahmad al-Sharaa, forseta Sýrlands. Donald Trump Bandaríkin Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Grænland Danmörk Mest lesið Fannst látinn í tjaldi Innlent Lést á Fimmvörðuhálsi Innlent Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Innlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Innlent „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Innlent Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið Innlent Velja Viljandi villt Innlent Fleiri fréttir Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjá meira