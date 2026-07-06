Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Kjartan Kjartansson skrifar 6. júlí 2026 09:02 Halastjarnan 3I/ATLAS (fyrir miðri mynd með daufum hala) á mynd VLT-sjónauka ESO 18. febrúar. ESO/O. Hainaut Sterkar vísbendingar eru um að halastjarna sem kom inn í sólkerfið okkar í fyrra hafi myndast í mun eldra sólkerfi en okkar. Þetta er í fyrsta skipti sem stjörnufræðingum hefur tekist að gera svo ítarlegar mælingar á utanaðkomandi fyrirbæri í sólkerfinu okkar. Halastjarnan 3I/ATLAS fannst síðasta sumar. Fljótt varð ljóst af ferli hennar að hún ætti uppruna sinn utan sólkerfisins. 3I/ATLAS var aðeins þriðja fyrirbærið sem fundist hefur í sólkerfinu sem staðfest hefur verið að hafi myndast utan þess. Fyrri tvö fyrirbærin sem fundust, 1l/'Oumuamua og 2l/Borisov, hentuðu illa til rannsókna. Enginn gashali greindist á eftir því fyrra og það seinna var of dauft. 3I/ATLAS er langbjartasta fyrirbærið af þessu tagi sem fundist hefur. Það gerði stjörnufræðingum kleift að efnagreina halastjörnuna og komast þannig nær uppruna hennar. Niðurstöðurnar benda til þess að 3I/ATLAS hafi myndast í ytra sólkerfi gamallar og málmsnauðrar stjörnu. Stjörnur af því tagi innihalda fá frumefni sem eru þyngri en helín og eru taldar hafa myndast þegar alheimurinn var mun yngri og minna var um þyngri frumefni, að því er segir í tilkynningu frá Evrópsku stjörnustöðinni á suðurhveli (ESO). Ólíkt málmiðnaðarmönnum líta stjörnufræðingar á öll frumefni sem eru þyngri en vetni og helín sem „málma“. Meirihluti allra þyngri frumefna urðu til við kjarnasamruna í stjörnum sem mynduðust í alheiminum eftir Miklahvell. Líklegt er því talið að 3I/ATLAS sé mun eldri en sólin okkar sem myndaðist fyrir um 4,5 milljörðum ára. „3I/ATLAS er virkilega spennandi tækifæri til þess að kanna samsetningu annars sólkerfis sem myndaðist löngu áður en sólin okkar og sólkerfið voru til,“ segir Rosemary Dorsey, meðhöfundur greinar um rannsóknina á halastjörnunni frá Háskólanum í Helsinki í Finnlandi. Geimurinn Vísindi Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Innlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Enn besta lausnin að kaupa Grænland Erlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Erlent Mætti ekki í útför föður síns Erlent Fleiri fréttir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Sjá meira