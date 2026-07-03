Erlent

Af­hjúpa al­þjóð­legt net manna sem byrla og brjóta gegn konum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Líkt og gerðist í máli Gisele Pelicot eru mörg brotanna framin í nánum og langvarandi samböndum.
Líkt og gerðist í máli Gisele Pelicot eru mörg brotanna framin í nánum og langvarandi samböndum. Getty/Arnold

Lögregluyfirvöld á Bretlandseyjum segjast hafa afhjúpað alþjóðlegt tengslanet þar sem menn eiga samskipti á internetinu og skipuleggja nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn konum, eftir að þeim hefur verið byrlað.

Gerendurnir eru meðal annars sagðir eiga samskipti til að skipuleggja brot sín og til að taka þau upp. Þá segja yfirvöld áberandi að í mörgum tilvikum sé um að ræða brot í nánum og oft langvarandi samböndum, líkt og átti sér stað í tilfelli Giséle Pelecot í Frakklandi.

Stofnunin National Crime Agency segist hafa borið kennsl á yfir 270 gerendur í tengslum við rannsókn sína og hafa sent 210 upplýsingapakka til löggæsluyfirvalda á Bretlandseyjum og víðar.

Raunar hafa um 90 prósent málanna varðað brot utan Bretlands.

Á Bretlandseyjum hefur verið ráðist í að minnsta kosti fjórtán rannsóknir í kjölfarið og átta þolendum bjargað.

„Við höfum séð notendur eiga í virkum samskiptum við aðra einstaklinga, þar sem þeir ræða í smáatriðum hvernig þeir hyggjast byrla fyrir fórnarlömbum sínum í þeim tilgangi að fremja gróf kynferðisbrot gegn þeim,“ hefur Guardian eftir Nigel Leary, aðstoðarforstjóra NCA.

Hann segir menn eiga samtöl um það hvernig sé best að bera sig að við byrlunina, bjóða hvor öðrum að taka þátt í misnotkuninni og óska eftir myndskeiðum sem sýna ákveðnar athafnir. Þá deili þeir einnig ráðleggingum um það hvernig tryggja megi að þeir komist upp með brotin.

Leary segir vekja athygli að ekki sé um einangruð tilvik að ræða, eins og menn töldu fyrst þegar Pelicot-málið komst í hámæli, heldur sé um skipulagða brotastarfsemi að ræða. Margt bendi til þess að margir hópar af þessu tagi grasseri sem lögregla hefur ekki enn borið kennsl á.

Europol greindi frá því í gær að stofnunin hefði ráðist í aðgerðir með löggæsluyfirvöldum í sjö ríkjum þar sem borin hefðu verið kennsl á 156 þolendur og gerendur.

Kynferðisofbeldi Mál Dominique Pelicot Bretland

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