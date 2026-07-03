Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 3. júlí 2026 08:38 Líkt og gerðist í máli Gisele Pelicot eru mörg brotanna framin í nánum og langvarandi samböndum. Getty/Arnold Lögregluyfirvöld á Bretlandseyjum segjast hafa afhjúpað alþjóðlegt tengslanet þar sem menn eiga samskipti á internetinu og skipuleggja nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn konum, eftir að þeim hefur verið byrlað. Gerendurnir eru meðal annars sagðir eiga samskipti til að skipuleggja brot sín og til að taka þau upp. Þá segja yfirvöld áberandi að í mörgum tilvikum sé um að ræða brot í nánum og oft langvarandi samböndum, líkt og átti sér stað í tilfelli Giséle Pelecot í Frakklandi. Stofnunin National Crime Agency segist hafa borið kennsl á yfir 270 gerendur í tengslum við rannsókn sína og hafa sent 210 upplýsingapakka til löggæsluyfirvalda á Bretlandseyjum og víðar. Raunar hafa um 90 prósent málanna varðað brot utan Bretlands. Á Bretlandseyjum hefur verið ráðist í að minnsta kosti fjórtán rannsóknir í kjölfarið og átta þolendum bjargað. „Við höfum séð notendur eiga í virkum samskiptum við aðra einstaklinga, þar sem þeir ræða í smáatriðum hvernig þeir hyggjast byrla fyrir fórnarlömbum sínum í þeim tilgangi að fremja gróf kynferðisbrot gegn þeim,“ hefur Guardian eftir Nigel Leary, aðstoðarforstjóra NCA. Hann segir menn eiga samtöl um það hvernig sé best að bera sig að við byrlunina, bjóða hvor öðrum að taka þátt í misnotkuninni og óska eftir myndskeiðum sem sýna ákveðnar athafnir. Þá deili þeir einnig ráðleggingum um það hvernig tryggja megi að þeir komist upp með brotin. Leary segir vekja athygli að ekki sé um einangruð tilvik að ræða, eins og menn töldu fyrst þegar Pelicot-málið komst í hámæli, heldur sé um skipulagða brotastarfsemi að ræða. Margt bendi til þess að margir hópar af þessu tagi grasseri sem lögregla hefur ekki enn borið kennsl á. Europol greindi frá því í gær að stofnunin hefði ráðist í aðgerðir með löggæsluyfirvöldum í sjö ríkjum þar sem borin hefðu verið kennsl á 156 þolendur og gerendur. Kynferðisofbeldi Mál Dominique Pelicot Bretland Mest lesið Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Staðfesta hnífstunguárás: Gerandinn handtekinn Fréttir Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Innlent Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Innlent Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Erlent Fleiri fréttir Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Sjá meira