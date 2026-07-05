Mojtaba Khamenei, sem tók nýlega við sem æðstiklerkur Írana, var hvergi að sjá í jarðarför föður síns, Ali Khamenei fyrrverandi æðstaklerks. Bræður hans mættu samt. Hann hefur verið í felum frá því að hann tók við sem æðstiklerkur eftir að Bandaríkjaher felldi föður hans í loftárás í lok febrúar.
Hinir þrír synir æðstaklerksins heitins, sem heita Masoud, Mostafa og Meysam, létu þó allir sjá sig í jarðarförinni sem haldin er í dag en stendur í raun yfir í viku að því er fram kemur í frétt Reuters um málið.
Í frétt BBC segir að orðrómar hafi gengið á milli manna um heilsu Mojtaba, þar sem spurningar eru uppi um hvort hann hafi einnig særst í árásinni sem varð föður hans að bana.
Ali Khamenei stýrði Íran frá 1989 þar til hann lést í febrúar. Opinber jarðarför hans hófst á föstudag og stendur yfir í viku og verða viðburðir tengdir útförinni haldnir víða um Íran og Írak.
Írönsk stjórnvöld hafa sagt að tólf til tuttugu milljóna manns megi vænta á útfararathöfnina, sem þau hafa nefnt „útför aldarinnar“.
Lík hans er geymt í helstu mosku Tehran en í kringum kistu leiðtogans eru kistur þeirra sem létust einnig í árásum Ísraela og Bandaríkjamanna.
Að athöfnunum loknum verður Ayatollah jarðsettur í Imam Reza, grafhýsi áttunda imams sjía-íslams og mikilvægasta pílagrímastað Írans. Áfram verða haldnar athafnir í minningu hans í eitt ár eftir jarðsetninguna.
Enn eru ekki komin formleg endalok eftir árásir Ísraels og Bandaríkjanna á Íran. Samkvæmt umfjöllun BBC sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að írönsk yfirvöld gætu ekki beðið eftir því að undirrita vopnahléssamkomulag.
„Við gáfum þeim frí í viku fyrir jarðarför því við erum svo almennileg,“ sagði Trump.
Mojtaba, sonur Ayatollah, tók við stjórnartaumum landsins í kjölfar andláts föður hans. Hann hefur ekki sést opinberlega síðan hann tók við og segir BBC að spurningar séu uppi um heilsu hans.