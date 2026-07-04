Erlent

Vikulöng jarðar­för Khameini hafin

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Khameini lést fyrir fjórum mánuðum.
Khameini lést fyrir fjórum mánuðum. AP

Sex daga jarðarför Ayatollah Ali Khameini, æðsta leiðtoga Írans, hófst í dag. Hann lést í árásum Bandaríkjanna og Ísraels á Íran í febrúar. 

Búist er við að á milli fimmtán og tuttugu milljónir manna verði viðstaddar jarðarfararathafnir Khameini en líkkista hans verður flutt á fimm staði í Íran og Írak. Líkamsleifar hans eru nú í Tehran, höfuðborg Írans, og verður síðan haldið til borgarinnar Qom. 

Þar mun háttsettur sjíaklerkur leiða útfararbæn í Jamkaran, sem er einn af táknrænustu trúarlegu stöðum landsins.

Jarðarförin heldur áfram í borgunum Najaf og Karbala í Írak og lýkur henni loks í Mashhad í Íran. Núna fyrsta daginn er lík hans í helstu mosku Tehran en í kringum kistu leiðtogans eru kistur þeirra sem létust einnig í árásum Ísraela og Bandaríkjamanna.

Kista Khameini er til sýnis ásamt kistum þeirra sem létustu einnig í árásunum.AP

Að athöfnunum loknum verður Khameini jarðsettur í Imam Reza, grafhýsi áttunda imams sjía-íslams og mikilvægasta pílagrímastað Írans. Áfram verða haldnar athafnir í minningu hans í eitt ár eftir jarðsetninguna.

Búist er við að á milli fimmtán og tuttugu milljónir muni votta virðingu sína.AP

Enn eru ekki komin formleg endalok eftir árásir Ísraels og Bandaríkjanna á Íran. Samkvæmt umfjöllun BBC sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að írönsk yfirvöld gætu ekki beðið eftir því að undirrita vopnahléssamkomulag.

„Við gáfum þeim frí í viku fyrir jarðarför því við erum svo almennileg,“ sagði Trump.

Mojtaba, sonur Khameini, tók við stjórnartaumum landsins í kjölfar andláts föður hans. Hann hefur ekki sést opinberlega síðan hann tók við og segir BBC að spurningar séu uppi um heilsu hans.

Meðlimir Byltingarvarðarsins og klerkar votta virðingu sína.AP
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