Að minnsta kosti átján eru látnir eftir að Rússar gerðu umfangsmikla árás á höfuðborg Úkraínu. Borgarstjóri segir að um sé að ræða stærstu árás Rússa á borgina frá upphafi átakanna.
Nokkur hverfi voru rýmd þegar árásir skóku Kænugarð, höfuðborg Úkraínu, í nótt. Tvær flaugar höfnuðu á íbúðahverfi í Darnitskyi-hverfinu og ollu gríðarlegri eyðileggingu samkvæmt umfjöllun BBC. Risastór gígur varð við hliðina á leikskóla og hafa byggingar brunnið til kaldra kola. Sjúkrabílastöð var meðal bygginga sem urðu fyrir árás.
Árásirnar stóðu yfir í meira en ellefu klukkustundir og komu í nokkrum bylgjum. Klukkan eitt um nótt á staðartíma var tugum skotflauga og stýriflauga skotið á loft. Tugur annarra stýriflauga fylgdi klukkan þrjú og enn önnur árás í morgunsárið.
Vitaly Klitschko lýsti því yfir að föstudagur yrði sorgardagur. Um níutíu manns hefðu særst í árásunum og voru mörg börn meðal látinna samkvæmt Tymur Tkachenko, yfirmanni hernaðarstjórnar Kænugarðs.
Klitschko taldi að þrátt fyrir að fleiri hefðu látist í fyrri árásum hefði mestum fjölda vopna verið beitt gegn höfuðborginni í þessari árás. Skotmörkin hafi verið á mjög víðfemu svæði í Kænugarði.
Úkraínumenn sögðu að Rússar hefðu skotið 74 flaugum og 496 drónum á loft yfir nóttina. Loftvarnir landsins skutu niður flesta en lentu 25 skotflaugar og tólf drónar á 33 stöðum. Rússar sögðust hafa verið að ráðast á hernaðarverksmiðjur í hefndarskyni fyrir árásir á borgaralega innviði í Rússlandi.