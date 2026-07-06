Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Hólmfríður Gísladóttir skrifar 6. júlí 2026 10:41 Úkraínumenn eru að verða uppiskroppa með skotfæri í eldflaugavarnakerfi sín. AP/Andreea Alexandru Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti hvetur leiðtoga Atlantshafsbandalagsins til að taka afgerandi ákvarðanir á ráðstefnu bandalagsins sem hefst á morgun. Forsetinn segir skort á skotfærum í eldflaugavarnakerfi landsins gera hernum erfitt fyrir að verjast árásum Rússa en ellefu létust og um 60 særðust í loftárásum á Kænugarð í nótt, þar sem 68 eldflaugum og 350 drónum var skotið að borginni. Selenskí segir Bandaríkin og Evrópu búa að styrknum til að stöðva þann hrylling sem Úkraínumenn búa við. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, tekur í sama streng og sagði að málið yrði til umræðu á Nató ráðstefnunni í vikunni. Þá hét hún því að Evrópuríkin myndu halda áfram að þrýsta á Rússa þar til að þeir bittu enda á blóðsúthellingarnar. Guardian hefur eftir ónefndum heimildamanni að stjórnvöld í Úkraínu vonist til þess að undirrita varnarsamninga við að minnsta kosti sjö aðildarríki Atlantshafsbandalagsins. Samningarnir munu meðal annars fela í sér kaup ríkjanna á drónum og sérfræðikunnáttu. Úkraínumenn hafa þegar gert „drónasamninga“ við þrjú ríki í Mið-Austurlöndum, Aserbaídsjan, Lettland og Litháen. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland NATO Evrópusambandið Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Innlent Enn besta lausnin að kaupa Grænland Erlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Fleiri fréttir Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Sjá meira