Erlent

Hvetur leið­toga Nató til að taka af­gerandi á­kvarðanir

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Úkraínumenn eru að verða uppiskroppa með skotfæri í eldflaugavarnakerfi sín.
Úkraínumenn eru að verða uppiskroppa með skotfæri í eldflaugavarnakerfi sín. AP/Andreea Alexandru

Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti hvetur leiðtoga Atlantshafsbandalagsins til að taka afgerandi ákvarðanir á ráðstefnu bandalagsins sem hefst á morgun. 

Forsetinn segir skort á skotfærum í eldflaugavarnakerfi landsins gera hernum erfitt fyrir að verjast árásum Rússa en ellefu létust og um 60 særðust í loftárásum á Kænugarð í nótt, þar sem 68 eldflaugum og 350 drónum var skotið að borginni.

Selenskí segir Bandaríkin og Evrópu búa að styrknum til að stöðva þann hrylling sem Úkraínumenn búa við.

Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, tekur í sama streng og sagði að málið yrði til umræðu á Nató ráðstefnunni í vikunni. Þá hét hún því að Evrópuríkin myndu halda áfram að þrýsta á Rússa þar til að þeir bittu enda á blóðsúthellingarnar.

Guardian hefur eftir ónefndum heimildamanni að stjórnvöld í Úkraínu vonist til þess að undirrita varnarsamninga við að minnsta kosti sjö aðildarríki Atlantshafsbandalagsins. Samningarnir munu meðal annars fela í sér kaup ríkjanna á drónum og sérfræðikunnáttu.

Úkraínumenn hafa þegar gert „drónasamninga“ við þrjú ríki í Mið-Austurlöndum, Aserbaídsjan, Lettland og Litháen.

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