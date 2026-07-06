Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju

Yfirvöld í Tyrklandi hafa neitað skemmtiferðaskipinu Scarlet Lady um heimild til að sigla í höfn í hafnarbænum Kuşadası þar sem farþegarnir samræmast ekki samfélagslegum gildum íbúa. Skemmst er frá því að segja að um borð eru 2.000 hommar.
Til stóð að Scarlet Lady kæmi til hafnar í Kuşadası á morgun en það hóf tíu daga siglingu í Aþenu í gær. Ferðin er á vegum bandaríska fyrirtækisins Atlantis Events en samkvæmt framkvæmdastjóra félagsins hefur það staðið fyrir ferðum þar sem lagt hefur verið að bryggju í Kuşadası og Istanbul alls þrettán sinnum á síðustu 25 árum.
Rich Campbell sagði í samtali við CNN að ákvörðun yfirvalda hefði komið verulega á óvart og að um væri að ræða fyrsta og eina skiptið í 36 ára sögu fyrirtækisins þar sem því hefði verið neitað um að sigla í höfn.
„Þetta er bara sláandi, í hreinskilni sagt,“ segir Campbell. „Og ég meina, ástæðan er sú að þetta er hópur samkynhneigðra. Mér finnst það mikið áhyggjuefni þegar ríki ákveður að það geti valið hvaða túristum það hleypir inn og hverjum ekki.“
Fyrirtækið hafi freistað þess að fá ákvörðuninni hnekkt og meðal annars haft samband við sendiráð Bandaríkjanna í Tyrklandi en án árangurs.
Áætlunum hefur verið breytt og lagt verður að bryggju í Kaíró og á Krít í staðinn fyrir að stoppa í Tyrklandi.
Leik- og söngkonan Patti LuPone, sem mun koma fram á skipinu, tjáði sig um málið á samfélagsmiðlum og sagðist öskureið.
„Atlantis-skipinu þar sem ég á að koma fram í næstu viku hefur verið bannað að koma til Tyrklands,“ sagði hún. „Skipi... stórkostlegu skipi, fullu af vel settum hommum. Og mér. Neitað um að koma til Tyrklands bara vegna þess hver er um borð.“
Samkynhneigð er ekki bönnuð í Tyrklandi en fordómar útbreiddir. Þar eru ráðamenn ekki undanskyldir en forsetinn Recep Tayyip Erdogan hefur til að mynda oftsinnis kallað hinsegin fólk „perverta“.