Breskir þingmenn kalla sumir eftir að siðanefnd þingsins hefji nýja rannsókn á Nigel Farage, leiðtoga Umbótaflokksins, eftir að upplýst var um fríðindi sem hann þáði frá dæmdum fjársvikara. Herða á reglur um gjafir til stjórmálamanna til þess að auka gagnsæi.
Farage þáði gjafir frá George Cottrell, rafmyntafjárfesti sem hefur setið inni fyrir fjársvik í Bandaríkjunum, sem hann gaf ekki upp samkvæmt umfjöllun Sunday Times um helgina. Cottrell þessi greiddi fyrir öryggisgæslu og starfsmenn til þess að sinna samfélagsmiðlum fyrir Farage og hýsti hann í íbúð sinni nærri Buckingham-höll áður en hann varð þingmaður.
Leiðtogi Umbótaflokksins er þegar til rannsóknar hjá siðanefnd breska þingsins vegna fimm milljóna punda gjafar sem hann fékk frá Christopher Harborne, rafmyntaauðkýfingi, og gaf heldur ekki upp. Þingmenn Frjálslyndra demókrata hafa formlega óskað eftir því að siðanefndin taki nýjustu uppljóstranirnar til rannsóknar.
Breskum þingmönnum er skylt að gera grein fyrir framlögum sem eru hærri en fimm hundruð pund, allt að ári áður en þeir ná kjöri. Þær kröfur eru þó ekki gerðar til frambjóðenda sem ná ekki kjöri. Farage náði fyrst kjöri til breska þingsins árið 2024.
Farage sagði í yfirlýsingu um helgina að hann hefði ekki gert neitt rangt og að hann íhugaði að stefna Sunday Times vegna umfjöllunarinnar. Hann væri fórnarlamb árásar „ráðandi afla“.
Ríkisstjórn Verkmannaflokksins er sögð ætla að herða reglur um framlög til stjórnmálamanna. Frambjóðendum til þings verður í fyrsta skipti gert að gera grein fyrir framlögum sem þeir þiggja og framlög frá skúffufyrirtækjum og erlendum aðilum verða tekin fastari tökum, að því er segir í umfjöllun The Guardian.
„Breskt lýðræði er ekki til sölu. Þessar hertu reglur stöðva vafasöm framlög, koma í veg fyrir að erlent fjármagn hafi áhrif á kosningar hjá okkur og halda lýðræðinu sterku,“ sagði Steve Reed, sveitarstjórnaráðherra.
Robert Jenrick, þingmaður Umbótaflokksins, varði gjafirnar sem Farage þáði í viðtali við breska ríkisútvarpið um helgina. Þær hefðu verið persónulegar gjafir sem Farage þáði áður en hann varð þingmaður og honum hefði þannig ekki verið skylt að gera grein fyrir þeim.
Sunday Times bar brigður á að um persónulegar gjafir hefði verið að ræða. Vísbendingar væru um að Cottrell hefði unnið fyrir Umbótaflokkinn. Þannig hefði hann verið með nafnspjöld með merki flokksins og tölvupóstfangi Farage sjálfs.
Cottrell var sakfelldur fyrir rafmyntapeningaþvætti og afplánaði fangelsisdóm í Arizona í Bandaríkjunum. Hann er nú sagður falast eftir náðun frá Donald Trump Bandaríkjaforseta.