Erlent

Gerðu um­fangs­miklar á­rásir á olíuinnviði Rússa

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Selenskí greindi frá árásinni með færslu á X.
Selenskí greindi frá árásinni með færslu á X. EPA

Úkraínumenn gerðu umfangsmiklar drónaárásir á olíuinnviði Rússa í Sankti Pétursborg í nótt. Úkraínuforseti segir olíustöðina sem um ræðir vera meðal lykilinnviða Rússa.

Volodimír Selenskí Úkraínuforseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum X. Þar lýsti hann olíustöðinni sem mikilvægum „innviðum sem afla tekna fyrir stríðsrekstur Rússlands“. Þá hafi Úkraínumenn einnig gert árás á stóra rússneska flotastöð á svæðinu.

Hann benti á að skotmörkin sem ráðist var á séu í 850 kílómetra fjarlægð frá Úkraínu. Á myndbandi sem Selenskí birti má sjá dróna fljúga í átt að skotmarki. Her Úkraínu segir olíustöðina eina þá stærstu í landinu og gæti hún framleitt 12,5 milljónir tonna af olíuafurðum á ári.

Aleksandr Beglov, ríkisstjóri Sankti Pétursborgar, sagði samkvæmt BBC að borgin hefði orðið fyrir umfangsmikilli drónaárás. Engan sakaði í árásinni. Hann bætti við að Rússar hefðu náð að skjóta niður 72 dróna yfir borginni og Leningrad-héraði.

Íbúar á svæðinu voru hvattir til þess að halda sig innandyra og varað var við því að símasamband gæti raksast. 

Árásir Rússa á Úkraínu halda áfram að aukast en 39 létust í loftárás Rússa á Kænugarð aðfaranótt fimmtudags.

Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið