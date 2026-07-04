Úkraínumenn gerðu umfangsmiklar drónaárásir á olíuinnviði Rússa í Sankti Pétursborg í nótt. Úkraínuforseti segir olíustöðina sem um ræðir vera meðal lykilinnviða Rússa.
Volodimír Selenskí Úkraínuforseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum X. Þar lýsti hann olíustöðinni sem mikilvægum „innviðum sem afla tekna fyrir stríðsrekstur Rússlands“. Þá hafi Úkraínumenn einnig gert árás á stóra rússneska flotastöð á svæðinu.
Hann benti á að skotmörkin sem ráðist var á séu í 850 kílómetra fjarlægð frá Úkraínu. Á myndbandi sem Selenskí birti má sjá dróna fljúga í átt að skotmarki. Her Úkraínu segir olíustöðina eina þá stærstu í landinu og gæti hún framleitt 12,5 milljónir tonna af olíuafurðum á ári.
Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia over this war reached targets near St. Petersburg. Ukraine's Defense Forces struck port oil infrastructure that generates revenue for Russia's war, and there were also successful strikes on Kronstadt – an important… pic.twitter.com/bMHY3cL3rM— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026
Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia over this war reached targets near St. Petersburg. Ukraine's Defense Forces struck port oil infrastructure that generates revenue for Russia's war, and there were also successful strikes on Kronstadt – an important… pic.twitter.com/bMHY3cL3rM
Aleksandr Beglov, ríkisstjóri Sankti Pétursborgar, sagði samkvæmt BBC að borgin hefði orðið fyrir umfangsmikilli drónaárás. Engan sakaði í árásinni. Hann bætti við að Rússar hefðu náð að skjóta niður 72 dróna yfir borginni og Leningrad-héraði.
Íbúar á svæðinu voru hvattir til þess að halda sig innandyra og varað var við því að símasamband gæti raksast.
Árásir Rússa á Úkraínu halda áfram að aukast en 39 létust í loftárás Rússa á Kænugarð aðfaranótt fimmtudags.