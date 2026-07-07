Fyrirtaka hófst í gær í dómsmálinu gegn Tyler James Robinson, sem hefur verið ákærður fyrir að skjóta áhrifavaldinn Charlie Kirk til bana síðastliðið haust.
Ákæruvaldið mun leggja mál sitt gegn Robinson upp á næstu fimm dögum og dómari ákveða hvort næg sönnunargögn liggi fyrir til að hefja réttarhöld.
Erika Kirk, ekkja Charlie, og aðrir fjölskyldumeðlimir voru viðstaddir í gær en yfirgáfu salinn þegar vitnaleiðslur hófust.
Ákæruvaldið hefur farið fram á dauðarefsinguna en saksóknarar segja erfðaefni tengja Robinson við skotvopnið sem þeir segja hafa verið notað til að bana Kirk, auk þess sem Robinson hafi játað morðið í skilaboðum sem hann skildi eftir.
Robinson hefur ekki tekið formlega afstöðu til ákæruefnisins en mun mögulega lýsa sig saklausan eða sekan í vikunni. Verjendur hans hafa freistað þess að fá ákæruvaldið til að falla frá kröfu sinni um að Robinson verði dæmdur til dauða.
Ákæruvaldið og verjendur í málinu hafa deilt nokkuð um það hvaða myndefni á að fá að rata fyrir dóm en gríðarlegt magn efnis var birt á samfélagsmiðlum í kjölfar skotárásarinnar.
Verjendur Robinson hafa gagnrýnt að myndefni verði sýnt ef ekki er hægt að kalla þá sem tóku það upp fyrir dóm. Dómarinn hefur sagst munu vanda valið.
Christopher Bagley, einn löggæsluaðila á vettvangi, bar vitni í gær og lýsti því meðal annar að hafa farið upp á þak byggingar sem var í beinni sjónlínu við Kirk. Þar sagðist hann hafa fundið ummerki um byssumann.
Nokkuð hefur verið gert úr því að búkmyndavél Bagley hætti að taka upp á þaki byggingarinnar og hann fór ekki aftur þangað eftir að hann fékk nýja myndavél.