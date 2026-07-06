Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út á mesta forgangi um klukkan hálf átta í kvöld vegna steypubíls sem hafði lent út í Þjórsá. Ökumaður hans var orðinn kaldur og því fluttur á Landspítala til aðhlynningar.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi ók ökumaðurinn út af brú nærri Sultartangavirkjun. Um umferðaróhapp hafi verið að ræða og Vegagerðin ákveðið að loka fyrir umferð um einbreiðu brúnna. Til stendur að hífa steypubílinn upp á morgun en í millitíðinni hefur Landsvirkjun gripið til aðgerða til að minnka vatnsflæði í ánni.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir áhöfn hafa verið reiðubúna á Reykjavíkurflugvelli þegar kallið barst þar sem hún hafi verið að undirbúa sig undir annað útkall.
„Þannig að hún gat brugðist hratt við og var komin á loft um tuttugu mínútur í átta og komin á staðinn um átta mínútur yfir átta. Þar var maðurinn uppi á hlið steypubílsins sem var á hliðinni úti í ánni og sigmaðurinn seig niður til hans og hann var hífður upp í þyrluna.“
Sjúkralið og lögregla hafi sömuleiðis verið kölluð út. Ásgeir hafði ekki upplýsingar um ástand steypubílsins að svo stöddu. Hann bætti við að þyrlan hafi síðar lent á Reykjavíkurflugvelli og ökumaðurinn fluttur með sjúkrabíl á spítalann til skoðunar.
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