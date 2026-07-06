Erlent

Úkraínu­menn uppi­skroppa með loft­varnar­flug­skeyti

Kjartan Kjartansson skrifar
Neyðarstarfsmenn bera mann sem særðist í harðri loftárás Rússa á Kænugarð í nótt.
Neyðarstarfsmenn bera mann sem særðist í harðri loftárás Rússa á Kænugarð í nótt. AP/Danylo Antoniuk

Alvarlegur skortur á flugskeytum í bandarískt loftvarnarkerfi leiddi til þess að Úkraínumenn gátu ekki stöðvað neina þeirra rúmlega tuttugu skotflauga sem Rússar skutu á Kænugarð í nótt. Tæplega tuttugu manns létust í árásum næturinnar.

Úkraínski herinn segir að sér hafi tekist að stöðva stýriflaugar og sprengjudróna sem Rússar sendu í nótt. Skotflaugarnar hafi þeir ekki ráðið við. Til þess skorti herinn svokölluð PAC-3-flugskeyti í bandarískt Patriot-loftvarnarkerfi sitt.

Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu, brýndi fyrir leiðtogum bandalagsríkjanna mikilvægi þess að þeir tækju „afgerandi ákvarðanir“ um stuðning við loftvarnir landsins fyrir leiðtogafund NATO-ríkja sem hefst í Tyrklandi á morgun.

Selenskí er meðal annars sagður ætla að funda með Donald Trump Bandaríkjaforseta á meðan á leiðtogafundinum stendur.

„Evrópa og Bandaríkin hafa nægan mátt til þess að stöðva þennan hrylling,“ skrifaði Selenskí á samfélagsmiðla eftir árásirnar í nótt.

Varaði forsetinn við því að árásir Rússa á íbúðablokkir héldu áfram á meðan flugskeyti í Patriot-kerfið söfnuðu ryki í vopnabúri bandamanna Úkraínu.

Varnarlausir fyrir hraðfleygjum skotflaugum

Bandaríkjamenn hafa að undanförnu gengið á birgðir sínar af PAC-3-flugskeytum með stríðsrekstri sínum gegn Íran. Áður en þær hófust náðu bandarískir framleiðendur flugskeytanna ekki að mæta eftirspurn Evrópuríkja eftir þeim.

Selenskí forseti hefur meðal annars sagt tilbúinn að deila reynslu Úkraínumanna af því að nota ódýrar lausnir til þess að stöðva íranska sjálfsprengidróna Rússa með bandamönnum sínum til þess að þeir sói ekki fokdýrum flugskeytum í það.

Á meðan skorturinn á flugskeytunum varir eru Úkraínumenn nær varnarlausir fyrir skotflaugum Rússa, eldflaugaknúnum flugskeytum sem falla hratt til jarðar úr mikilli hæð.

Að minnsta kosti þrettán eru sagðir hafa látist í árásunum á Kænugarð og 56 særst. Þrír til viðbótar féllu í nágrenni höfuðborgarinnar og sextán særðust, að því er segir í frétt breska ríkisútvarpsins.

Hæfðu enn eina olíuhreinsistöðina í Rússlandi

Rússar hafa nú gert tvær umfangsmiklar loftárásir á Kænugarð á innan við viku. Þær hafa að miklu leyti beinst að borgaralegum innviðum í borginni.

Úkraínumenn héldu áfram svonefndum „langdrægum þvingunaraðgerðum“ sínum með drónaárás á aðra olíuhreinsistöð í Omsk í Síberíu nærri 2.500 kílómetra frá landamærum Rússlands og Úkraínu.

Þetta er enn ein olíuhreinsistöðin sem Úkraínumenn hæfa með langdrægum drónum. Fyrri árásir á stöðvar við Moskvu leiddi til eldsneytisskorts sem borgarbúar fundu fyrir á eigin skinni. Þeir hafa að miklu leyti verið einangraðir fyrir áhrifum innrásarstríðs Vladímírs Pútín forseta gegn nágrönnum þeirra undanfarin fjögur ár.

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