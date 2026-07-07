Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa

Starfsstjórn sem nýtur stuðnings Sameinuðu þjóðanna tekur við völdum á Gasa eftir að hryðjuverkasamtökin Hamas leystu upp stjórn sína þar í dag. Samtökin hafa þó ekki sagt hvort þau ætli að afvopnast eða leyfa alþjóðlegu friðargæsluliði að taka við öryggismálum þar.
Vopnahléssamkomulag sem Bandaríkjastjórn hafði milligöngu um fyrir níu mánuðum gerir ráð fyrir að starfsstjórnin fái yfirráð yfir öllum vopnum á Gasa. Svokallað friðarráð sem Donald Trump Bandaríkjaforseti seldi aðgang að sagðist meðvitað um tilkynningu Hamas í dag en það ætlaði að bíða og sjá hverjar efndir samtakanna yrðu.
Talsmaður Hamas sagði á blaðamannafundi að aðeins opinberir starfsmenn yrðu áfram í störfum sínum til þess að sinna daglegum rekstri palestínska landsvæðisins. Þeir væru allir biðnir og búnir að vinna fyrir nýju starfsstjórnina.
Fyrstu viðbrögð ísraelsku ríkisstjórnarinnar voru neikvæð. Gideon Saar, utanríkisráðherra, sagði brotthvarf Hamas úr stjórn Gasa aðeins gert til þess að samtökin komist hjá því að afvopnast.
„Svo lengi sem Hamas heldur fast í vopnin fer borgaraleg stjórn auðvitað eftir því sem Hamas skipar fyrir um,“ skrifaði hann á samfélagsmiðli.
Hamassamtökin hafa ekki viljað ljá máls á því að afvopnast fyrr en eftir að fyrsta áfanga friðarsamkomulagsins hefur verið hrint í framkvæmd. Annar áfangi áætlunarinnar gerir ráð fyrir afvopnun samtakanna og endurbyggingu Gasa eftir árásir Ísraela sem hófust eftir hryðjuverkaárás Hamas 7. október árið 2023.