Erlent

Tug­þúsundir mót­mæltu í Tirana

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Til vinstri eru hjónin Jared Kushner og Ivanka Trump. Til hægri má sjá mótmælendur í Tirana bera steypukökuna frægu og flamingóa.
Til vinstri eru hjónin Jared Kushner og Ivanka Trump. Til hægri má sjá mótmælendur í Tirana bera steypukökuna frægu og flamingóa. Samsett

Tugþúsundir Albana mótmæltu í höfuðborginni Tirana í gærkvöldi, þrítugasta og fimmta daginn í röð. Kallað er eftir afsögn forsætisráðherrans Edi Rama, stjórnarskrárumbótum og raunhæfum aðgerðum gegn spillingu í landinu.

Fyrst um sinn, þegar mótmælaaldan hófst, snérust mótmælin um fyrirhugaða uppbyggingu lúxushótels á náttúruverndarsvæði. Félagið á bak við fjárfestinguna tengist Jered Kushner, eiginmanni Ivönku Trump, og einum nánasta ráðgjafa Bandaríkjaforseta.

Mótmælendur kölluðu á „nýja Albaníu“ og, eins og fyrr sagði, eftir afsögn forsætisráðherrans og ríkisstjórnar hans. Mótmælendur gerðu sér einnig mat úr því að mótmælin hittu á sextugasta og annan afmælisdag forsætisráðherrans, sungu fyrir hann falskan afmælissöng og báru afmæliskökur gerðar úr steypu, sem eiga að tákna hina fyrirhuguðu uppbyggingu.

Þá var einnig reist upp brjóstmynd af forsætisráðherranum þar sem reipi var síðan bundið um höfuð hennar og hún felld niður, sem er myndlíking sem almennt er tengd við fall einræðisherra.

Mótmælin hafa verið kennd við flamingó-fugla og báru mótmælendur blöðrur og skilti því tengt. Sagt er að náttúruverndarsvæðið sem er í hættu sé meðal annars búsvæði fuglategundarinnar.

Lúxushótelið fyrirhugaða hefur þegar sett áform ríkisstjórnarinnar um að ganga í ESB í uppnám.

Albanía

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