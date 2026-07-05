Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Sigurgeir Þorkelsson skrifar 5. júlí 2026 17:05 Til vinstri eru hjónin Jared Kushner og Ivanka Trump. Til hægri má sjá mótmælendur í Tirana bera steypukökuna frægu og flamingóa. Samsett Tugþúsundir Albana mótmæltu í höfuðborginni Tirana í gærkvöldi, þrítugasta og fimmta daginn í röð. Kallað er eftir afsögn forsætisráðherrans Edi Rama, stjórnarskrárumbótum og raunhæfum aðgerðum gegn spillingu í landinu. Fyrst um sinn, þegar mótmælaaldan hófst, snérust mótmælin um fyrirhugaða uppbyggingu lúxushótels á náttúruverndarsvæði. Félagið á bak við fjárfestinguna tengist Jered Kushner, eiginmanni Ivönku Trump, og einum nánasta ráðgjafa Bandaríkjaforseta. Mótmælendur kölluðu á „nýja Albaníu“ og, eins og fyrr sagði, eftir afsögn forsætisráðherrans og ríkisstjórnar hans. Mótmælendur gerðu sér einnig mat úr því að mótmælin hittu á sextugasta og annan afmælisdag forsætisráðherrans, sungu fyrir hann falskan afmælissöng og báru afmæliskökur gerðar úr steypu, sem eiga að tákna hina fyrirhuguðu uppbyggingu. Þá var einnig reist upp brjóstmynd af forsætisráðherranum þar sem reipi var síðan bundið um höfuð hennar og hún felld niður, sem er myndlíking sem almennt er tengd við fall einræðisherra. Mótmælin hafa verið kennd við flamingó-fugla og báru mótmælendur blöðrur og skilti því tengt. Sagt er að náttúruverndarsvæðið sem er í hættu sé meðal annars búsvæði fuglategundarinnar. Lúxushótelið fyrirhugaða hefur þegar sett áform ríkisstjórnarinnar um að ganga í ESB í uppnám. Albanía Mest lesið Fannst látinn í tjaldi Innlent Lést á Fimmvörðuhálsi Innlent Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Innlent Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Innlent Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið Innlent Velja Viljandi villt Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Innlent Fleiri fréttir Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Sjá meira