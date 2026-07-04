Veður

Allt að sau­tján stiga hiti

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Íbúar á Kirkjubæjarklaustri geta átt von á góðu veðri í dag.
Íbúar á Kirkjubæjarklaustri geta átt von á góðu veðri í dag. Vísir/Vilhelm

Bjart verður að mestu um sunnanvert landið í dag en dálitlar skúrir á Norðurlandi. Vindáttin verður norðvestan, átta til fimmtán metrar á sekúndu, en annars hægari vindur.

Í hugleiðingur veðurfræðings Veðurstofu Íslands segir að grunnar lægðir stjórni veðrinu á norðan- og austanverðu landinu í dag. Búast má við norðvestan strekking.

Hiti verður á bilinu sjö til sautján stig, hlýjast á Suðausturlandi. Á morgun verður hins vegar hlýjast á Vesturlandi þar sem hitinn gæti farið upp í nítján stig.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag:

Norðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og bjart með köflum, en skýjað og líkur á dálítilli vætu norðaustantil. Hiti 6 til 17 stig, hlýjast sunnanlands.

Á mánudag:

Suðaustan 8-13 m/s sunnanlands og skýjað með köflum, en yfirleitt þurrt, en annars hægari vindur og bjart að mestu. Hiti 8 til 17 stig, mildast norðan- og vestanlands.

Á þriðjudag:

Suðaustan 5-10 m/s, en 10-18 við suðurströndina. Rigning, en úrkomuminna um landið norðaustanvert. Dregur úr vindi seinnipartinn. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag og fimmtudag:

Suðlæg eða breytileg átt og skúrir, en þurrt að kalla austanlands. Hiti 8 til 18 stig, mildast norðaustantil.

Á föstudag:

Útlit fyrir vestlæga átt með skúrum eða dálítilli rigningu, en að mestu bjart suðaustantil.

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