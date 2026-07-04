Allt að sautján stiga hiti Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. júlí 2026 07:31 Íbúar á Kirkjubæjarklaustri geta átt von á góðu veðri í dag. Vísir/Vilhelm Bjart verður að mestu um sunnanvert landið í dag en dálitlar skúrir á Norðurlandi. Vindáttin verður norðvestan, átta til fimmtán metrar á sekúndu, en annars hægari vindur. Í hugleiðingur veðurfræðings Veðurstofu Íslands segir að grunnar lægðir stjórni veðrinu á norðan- og austanverðu landinu í dag. Búast má við norðvestan strekking. Hiti verður á bilinu sjö til sautján stig, hlýjast á Suðausturlandi. Á morgun verður hins vegar hlýjast á Vesturlandi þar sem hitinn gæti farið upp í nítján stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag:Norðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og bjart með köflum, en skýjað og líkur á dálítilli vætu norðaustantil. Hiti 6 til 17 stig, hlýjast sunnanlands.Á mánudag:Suðaustan 8-13 m/s sunnanlands og skýjað með köflum, en yfirleitt þurrt, en annars hægari vindur og bjart að mestu. Hiti 8 til 17 stig, mildast norðan- og vestanlands.Á þriðjudag:Suðaustan 5-10 m/s, en 10-18 við suðurströndina. Rigning, en úrkomuminna um landið norðaustanvert. Dregur úr vindi seinnipartinn. Hiti breytist lítið.Á miðvikudag og fimmtudag:Suðlæg eða breytileg átt og skúrir, en þurrt að kalla austanlands. Hiti 8 til 18 stig, mildast norðaustantil.Á föstudag:Útlit fyrir vestlæga átt með skúrum eða dálítilli rigningu, en að mestu bjart suðaustantil. Veður Mest lesið Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Innlent Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Innlent Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Innlent Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innlent Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Innlent „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Innlent Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals Innlent Fleiri fréttir Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Hiti að átján stigum norðan og vestantil Austlæg átt og víða líkur á vætu 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Þónokkrar lægðir stýra veðrinu næstu daga Sjá meira