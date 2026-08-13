Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Kristján Már Unnarsson skrifar 13. ágúst 2026 21:20 Frá fyrsta reynslufluginu í gær. Plattsburgh-flugvöllur í baksýn. Heart Aerospace Stærsta rafmagnsflugvél heims til þessa, með rými fyrir þrjátíu farþega, hóf sig til flugs í fyrsta sinn í gær. Flugvélin gæti hentað innanlandsleiðum á Íslandi og hefur Icelandair skrifað sig fyrir fimm eintökum. Í kvöldfréttum Sýnar voru sýndar myndir frá Plattsburgh í ofanverðu New York-ríki þegar tilraunaflugvélinni var ekið út á flugbraut í sitt fyrsta reynsluflug. Smíði flugvélarinnar er afrakstur þróunarstarfs sænska félagsins Heart Aerospace en það flutti höfuðstöðvar sínar í fyrra frá Svíþjóð til Bandaríkjanna. Fyrsta flugið í morgunsólinni í gær. Aðeins einn flugmaður flaug henni.Heart Aerospace Þetta er sú flugvél sem núna þykir líklegust til að ryðja brautina í átt að sjálfbærum og arðbærum mengunarlausum flugsamgöngum. Aðeins einn flugmaður var um borð en mikil sjálfvirkni er sögð gera óþarft að hafa tvo flugmenn til að fljúga henni.Heart segir þetta fyrsta flug hafa heppnast vel. Það stóð yfir í 27 mínútur og fór vélin hæst 1.100 feta hæð. Fyrirtækið segir að í þessari flugferð hafi flugvélin notað rafmagn fyrir einungis fimm dollara, andvirði um 620 íslenskra króna, en hér má sjá hana fljúga í fyrsta sinn: Heart segir rekstrarkostnað hennar verða meira en fjörutíu prósentum lægri en hefðbundinna flugvéla, vegna minni orku- og viðhaldskostnaðar, lengri rekstrartíma og meiri áreiðanleika.Við höfum áður sýnt tölvugert myndband af flugvélinni í litum Icelandair, sem hefur með viljayfirlýsingu skrifað sig fyrir fimm eintökum og verið í ráðgjafanefnd um þróun hennar. Miðað við tæknilýsingar ætti hún að geta hentað vel á innanlandsleiðum á Íslandi. ES-30 flugvélin í litum Icelandair.Heart Aerospace Tilraunaeintakið X1 flýgur eingöngu á rafmagni. Farþegaútgáfan ES-30 verður hins vegar tvinn-vél. Henni er ætlað að komast 200 kílómetra á rafmagni en sem hybrid fer flugdrægið upp í 800 kílómetra. Hleðslutími milli flugferða er áætlaður þrjátíu mínútur.Þessari fyrstu flugferð var vel fagnað af sænska frumkvöðlinum Anders Forslund og hans mönnum. Framundan eru viðamiklar flugprófanir á næstu árum, fyrst á tilraunaeintakinu en síðan á farþegaútgáfunni, sem bera á þrjátíu farþega. Fyrirtækið áætlar núna að hún verði komin í notkun flugfélaga árið 2031. Flug Icelandair Orkuskipti Loftslagsmál Umhverfismál Tengdar fréttir Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Sænski flugvélaframleiðandinn Heart Aerospace hefur birt myndband af frumútgáfu ES-30 rafmagnsflugvélar sinnar í reynsluakstri á flugvellinum í Plattsburgh í norðurhluta New York-ríkis. Slíkar prófanir á jörðu niðri eru þýðingarmikill þáttur í undirbúningi fyrir fyrsta flugið. 7. júní 2026 07:57 Áætlunarflug prófað á rafmagnsflugvélum Áætlunarflug á rafmagnsflugvélum er hafið í tilraunaskyni bæði í Noregi og Skotlandi. 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