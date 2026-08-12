Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund

Íslenski knattspyrnumaðurinn Bjarki Hrafn Garðarsson fór frá Stjörnunni til Borussia Dortmund í sumar og það er ekki hægt að segja annað en að byrjun hans boði gott fyrir lífið í Þýskalandi.
Bjarki Hrafn hélt upp á sextán ára afmæli sitt í febrúar og byrjar á því að spila með unglingaliði Dortmund áður en hann getur farið að banka á dyr aðalliðsins.
Þessi stóri og stæðilegi framherji var búinn að skapa sér nafn með yngri liðum Stjörnunnar og yngri landsliðum Íslands og hafði líka fengið nokkrar mínútur í Bestu deildinni.
Neuzugang Bjarki Hrafn Gardarsson (16 | 🇮🇸) erzielt in 2 Spielen 6 Tore für die BVB-U19 (25,5min. pro Tor)!Zum U19-Vergleich: Paris Brunner (23/24) brauchte für 6 Tore 5 Spiele (in 14 Tagen), Julian Rijkhoff (22/23) ebenfalls für 6 Tore 5 Spiele (in knapp 3 Wochen & 8 Tagen). pic.twitter.com/dY8V14mvOB— Sven (@BorussiaSven) August 9, 2026
Neuzugang Bjarki Hrafn Gardarsson (16 | 🇮🇸) erzielt in 2 Spielen 6 Tore für die BVB-U19 (25,5min. pro Tor)!Zum U19-Vergleich: Paris Brunner (23/24) brauchte für 6 Tore 5 Spiele (in 14 Tagen), Julian Rijkhoff (22/23) ebenfalls für 6 Tore 5 Spiele (in knapp 3 Wochen & 8 Tagen). pic.twitter.com/dY8V14mvOB
Þrátt fyrir væntingar til þessa 194 sentímetra og örvfætta Garðbæings þá gat enginn búist við svona draumabyrjun.
Bjarki er að spila með nítján ára liði Dortmund og spilaði fyrst bikarleik á móti Holstein Kiel. Leikurinn tapaðist 4-3 en Bjarki skoraði öll þrjú mörk Dortmund.
Die Tore zur 4-0 Halbzeitführung von der U19 des BVB gegen Oberhausen pic.twitter.com/CjPVngA5KN— bvbdia (@bvbdiamonds) August 8, 2026
Die Tore zur 4-0 Halbzeitführung von der U19 des BVB gegen Oberhausen pic.twitter.com/CjPVngA5KN
Leikur númer tvö var fyrsti deildarleikurinn á móti Oberhausen um síðustu helgi. Dortmund vann leikinn 4-2 og Bjarki var aftur með þrennu.
Bjarki skoraði öll mörkin sín þrjú á fyrstu tuttugu mínútu leiksins og hjálpaði liðinu að ná 3-0 forystu.
Bjarki var tekinn af velli á 62. mínútu og þessi sex mörk hans hafa því komið á aðeins 152 mínútum sem þýðir að hann skoraði mark á 25 mínútna fresti í fyrstu tveimur leikjum sínum í atvinnumennsku.
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