„Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Sigurgeir Þorkelsson skrifar 2. júlí 2026 11:56 Páll Óskar tengist samfélagi Venesúelabúa hérlendis djúpum böndum en eiginmaður hans, Antonio, er frá Venesúela. Samsett „Ég held að tala látinna eigi eftir að hækka,“ segir tónlistarmaðurinn landskunni, Páll Óskar Hjálmtýsson, um hörmungarnar í Venesúela. Skjálfti að stærð 7,5 reið þar yfir á miðvikudag í liðinni viku og er tala látinna komin upp í 2295 samkvæmt yfirvöldum. Eiginmaður Páls Óskars, Antonio, er venesúelskur. Páll Óskar lýsir því hvernig þeim bárust fréttirnar. „Fyrstu klukkutímarnir voru hryllilegastir. Hann reynir strax að hafa samband við fólkið sitt en enginn svarar – það er ekkert símasamband, ekkert internet. Að vita ekkert um afdrif fjölskyldunnar er hryllilegt. Þú getur rétt ímyndað þér hvers lags martröð það er.“ Sem betur fer hafi fjölskylda Antonios þó verið heil á húfi. Það eigi þó alls ekki við um alla. „Sem betur fer eru allir á lífi og hús þeirra flestra standa enn, þó innanstokksmunir og slíkt hafi brotnað. Sömu sögu er ekki að segja um vini og fólk sem þau þekkja. Antonio þekkir fólk sem jafnvel hefur ekkert spurst til frá því þetta gerðist.“ Jarðskjálftinn rifjar einnig upp slæmar minningar fyrir Antonio sem var staddur í Ekvador þegar jarðskjálfti upp á 7,8 reið yfir árið 2016. „Antonio hefur séð með eigin augum byggingar hrynja fyrir framan nefið á sér.“ Aðstæður í Venesúela voru mjög bágbornar fyrir skjálftann, innviðir víða að hruni komnir og efnahagsástand slæmt. „Það eru í raun tvær hörmungarsögur í gangi, önnur af náttúruvöldum og hin af mannavöldum. Ég get staðfest það að hörmungaratburðarásin af mannavöldum er verri. Ég veit ekki hvort fólki sé kunnugt um hvernig ástatt hefur verið í Venesúela síðustu tuttugu og fimm árin. Venesúela frá því að vera ríkasta þjóð Suður-Ameríku yfir í algjört gjaldþrot.“ Páll vísar hér til valdatíðar Hugo Chavez, forseta landsins frá árinu 1999 til dánardags 2013, og Nicolas Maduro, arftaka hans sem tók við af Chavez og gegndi embætti uns Bandaríkjastjórn handtók hann og færði í hald í Bandaríkjunum í upphafi þessa árs. „Þeir lofa fólki bót og betrun undir einhverju yfirskini sósíalisma sem þróast síðan út í fasisma, spillingu og glæpatíðni eykst – allt í einu fá glæpahópar að leika lausum hala með einhverju samþykki stjórnvalda.“ Páll Óskar segir ólíft fyrir almenning í Venesúela. Þá sitji enn sami hópur fólks við völd þó að Maduro hafi verið fjarlægður. Einhverjir íbúar landsins hafi ef til vill borið vonarglætu í brjósti eftir að varaforseti landsins, Delcí Rodriguez, tók við stjórnartaumunum en fljótt hafi verið slökkt í þeirri glætu. Páll segir að í þeim hópi Venesúelabúa sem sé í kringum sig hafi von um stórfelldar breytingar ekki verið til staðar. „Flestir ypptu öxlum og áttu ekki von á að nokkuð myndu breytast.“ Almenningur drýgi hetjudáð Myndskeið sem sýna almenna borgara sinna björgunarstörfum hafa vakið athygli og sýna vel getuleysi stjórnvalda. „Það eru almennir borgarar í Venesúela að reyna að lyfta steinsteyptum veggjum af fólki vegna þess að það berst engin hjálp. Meira að segja fyrir jarðskjálftann, segjum að þú lendir í alvarlegu umferðarslysi, það er ekkert víst að það berist sjúkrabíll á staðinn.“ UNICEF stendur fyrir söfnun Páll Óskar hvetur landsmenn til að styrkja Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, sem stendur nú fyrir söfnun vegna hamfaranna. Með því að hringja í síma 907-3016 sé hægt að styrkja UNICEF um þrjú þúsund krónur. „Þetta er það minnsta sem við getum gert hér heima ef við viljum sýna þessu fólki einhverja lágmarkssamkennd.“ Jarðskjálfti í Venesúela 2026 Venesúela Náttúruhamfarir Tengdar fréttir „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Eiginmaður poppstjörnunnar Páls Óskars, Edgar Antonio Luena Angarita, átti afmæli síðasta föstudag, þann 26. júní, en í stað þess að dagurinn snerist um ekkert nema gleði og hamingju fylgdust þeir Páll og Antonio með fréttum af fjölskyldu Antonio, sem býr í Venesúela. Þar hefur tala látinna hækkað sífellt síðustu sólarhringa í kjölfar tveggja stórra jarðskjálfta í síðustu viku sem lögðu Suður-Ameríkuþjóðina í rúst. 28. júní 2026 15:54 Mest lesið Agnes var meira en bara morðingi Innlent Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Innlent Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Innlent Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Erlent Klausturbleikjan fæst ekki lengur Innlent Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Erlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Saka ríkisstjórnina um svik Innlent Fleiri fréttir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Sjá meira