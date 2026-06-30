Reiðin magnast í Venesúela

Enn er leitað að fólki víðsvegar um Venesúela eftir tvo stóra jarðskjálfta sem riðu yfir landið á miðvikudag í síðustu viku. 1700 manns liggja í valnum svo vitað sé en enn eru margir enn undir rústum og eru margir Venesúelabúar nú reiðir stjórnvöldum fyrir seinagang við björgunaraðgerðir.
Breska ríkisútvarpið ræðir við fjölda Venesúelabúa sem bíða ýmist fregna eða taka þátt í leit af ástvinum sínum sem liggja enn undir rústum bygginga og eru týndir. Einn þeirra er Miguel Oscar Nunez en sonur hans að nafni Angel er einn þeirra sem var heima hjá sér í fjölbýlishúsi sem hrundi til grunna þegar jarðskjálftarnir riðu yfir. Þeir voru 7,5 og 7,2 að stærð.
„Sonur minn, líkt og hundruð annarra, er fastur undir rústunum. En við þurfum meiri stuðning frá yfirvöldum og það strax til að grafa þau út. Það er mögulegt að jarðskjálftinn hafi ekki drepið hann, en geturðu ímyndað þér ef hann deyr vegna vanrækslu yfirvalda?“ segir Miguel Oscar og segir blaðamaður breska ríkisútvarpsins að reiði hans sé augljós.
Fleiri íbúar Venesúela sem bíða í von og óvon eftir fréttum af ástvinum taka í svipaðan streng. Þannig var heimili Kevin Montilla í sama fjölbýlishúsi. Hann var í vinnunni en eiginkona hans Luzmary og sextán ára dóttir, Jhoerliyzmar, voru heima þegar jarðskjálftinn reið yfir.
„Björgunaraðgerðir hófust mjög seint og hafa verið hægar. Í upphafi voru það aðeins íbúar í hverfinu sem komu til að hjálpa. Lögreglan kom bara til að athuga en hjálpaði ekki. Viðbrögð stjórnvalda hafa verið svekkjandi og máttlaus,“ segir hinn 34 ára gamli Kevin Montilla.
Ljóst er að björgunaraðgerðir og aðgerðir til að leita þeirra sem eru látnir munu halda áfram í landinu næstu daga. Tugþúsunda er saknað. BBC segir fyrsta björgunarteymið hafa mætt á vettvang á föstudag, það hafi verið slökkviliðsmenn, tveimur dögum eftir að jarðskjálftarnir riðu yfir. Reiði íbúa sé eftir því.