Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa

Að minnsta kosti þrettán létu lífið í viðmikilli drónaárás sem Rússar gerðu á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt.
Nokkur íbúahverfi borgarinnar voru rýmd en árásin skall á nokkrum klukkustundum eftir að Volodómír Selenskí Úkraínuforseti hafði varað landsmenn sína við því að von væri á stórri árás frá Rússum. Börn eru sögð á meðal hinna látnu og yfirmaður hersins í Kænugarði Tymur Tkachenko segir að enn og aftur beini Rússar sprengjum sínum að óbreyttum borgurum og borgaralegum innviðum Úkraínu.
Eldar loga víða um borgina nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðbæ höfuðborgarinnar. Árásin er sú fyrsta sem Rússar gera á Kænugarð af þessari stærðargráðu í um hálfan mánuð.
Stjórnvöld í Úkraínu og Svíþjóð hafa gert samning um kaup fyrrnefndu á sextán Gripen E herþotum frá Saab. Kaupverðið jafngildir 320 milljarðar íslenskra króna en þjónusta og stuðningur er innifalinn.
Langdrægur úkraínskur dróni er sagður hafa hæft olíuhreinsistöð í grennd við Moskvu. Forseti Úkraínu segir þetta svar við árásum Rússa en þeir drápu ellefu manns og skemmdu dómkirkju í Kænugarði í dróna- og flugskeytaárás í gær.
Níu eru látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu Rússa í Úkraínu í nótt. Fjórir létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Kharkiv fórust fimm slökkviliðsmenn sem voru að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás.