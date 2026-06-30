Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 30. júní 2026 23:34 Maðurinn bjó til falskan aðgang í nafni konunnar og sagðist vilja upplifa „nauðgunarfantasíu“. Vísir/EPA Breskur karlmaður hefur verið vistaður í fangelsi fyrir að hafa búið til Tinder-aðgang í nafni fyrrverandi kærustu sinnar og boðið ókunnugum karlmönnum heim til hennar. Asad Hussain, búsettur nærri Manchester í Bretlandi, hefur verið dæmdur í átta ára fangelsi fyrir að sitja um konu sem olli henni alvarlegum ótta, líkamsárás og fyrir að hafa ekki farið að fyrirmælum lögreglu. Hussain og konan hittust fyrst í apríl 2024 og notaði hann falska nafnið Mick Renney. Að sögn lögreglunnar í Cheshire fóru þau á nokkur stefnumót en Hussain varð sífellt stjórnsamari. Hún sleit sambandinu eftir að hún komst að því að hann hefði tekið síma hennar og lesið skilaboð. Þá elti Hussain hana inn á baðherbergi og bannaði henni að nota símann án þess að hann sjálfur væri viðstaddur. Konan hafi reynt að loka dyrunum en hann ýtt henni og fellt. Í kjölfar sambandsslitanna sendi Hussain skilaboð á dóttur konunnar og sakaði hana um framhjáhald. Nei þýddi að „hún vildi það meira“ Í júlí það sama ár byrjuðu ókunnugir menn að mæta heim til konunnar og sögðu þeir að þeir hefðu rætt við hana á stefnumótaforritinu Tinder og hún boðið þeim heim. Í raun hafði Hussain búið til aðgang undir hennar nafni, spjallað við karlmenn og sagt þeim að hana dreymdi um að taka þátt í svokallaðri „nauðgunarfantasíu“. Þá sagði Hussian mönnunum, í nafni konunnar, að þeir ættu að koma heim til hennar. Ef hún segði nei þýddi það að „hún vildi það meira“. Að minnsta kosti átján menn komu að heimili konunnar. Konan tilkynnti Hussain til lögreglu en hún taldi hann enn heita Mick Renney. Það var ekki fyrr en lögreglan komst yfir bílnúmeraplötu hans að þeir komust að því hvað hann hét í raun. Hussain var handtekinn þann 6. október. Sat í þriggja kílómetra fjarlægð „Enginn hefur rétt til að láta mér líða óöruggri á mínu eigin heimili bara af því að ég vil ekki vera lengur í sambandi með honum,“ sagði í yfirlýsingu konunnar sem lesin var fyrir dómi. „Nei á að þýða nei. Núna velti ég fyrir mér hversu margir menn hafa heimilisfangið mitt og trúa því að ég vilji verða fyrir kynferðislegri árás, eða þaðan af verra.“ Hussain neitaði öllum sökum en lá fyrir dómnum að tæki sem hann notaði hefði verið notað til að stofna Tinder-aðganginn. Í ljós kom að í hvert skipti sem reikningarnir voru virkir hafði hann setið um þremur kílómetrum frá heimili konunnar tímunum saman og sent skilaboð. „Þetta hefur verið eitt flóknasta og óhugnanlegasta eltihrellismál sem lögreglan í Cheshire hefur nokkru sinni rannsakað,“ sagði Keith Terrill, rannsóknarlögreglumaður, eftir dómsuppkvaðninguna. „Það hefur hins vegar enn og aftur sýnt að internetið veitir þeim sem vilja beita konur og stúlkur ofbeldi og heimilisofbeldi ekkert skjól.“ Stefnumótaforrit Dómsmál Bretland England Mest lesið Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Innlent „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Lögreglan leitar að Cezary Innlent Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Fleiri fréttir Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Sjá meira