Veður

Kaldi eða strekkingur á suð­vestan- og vestan­verðu landinu

Kjartan Kjartansson skrifar
Samfelldri rigningu er spáð í kvöld þegar skil lægðar ganga austur yfir landið. Myndin er úr safni.
Samfelldri rigningu er spáð í kvöld þegar skil lægðar ganga austur yfir landið. Myndin er úr safni. Vísir/Anton Brink

Spáð er kalda eða strekkingi suðvestan- og vestanlands síðdegis en hægari vindi og björtu að mestu á Norðaustur- og Austurlandi. Áfram er spáð golu og kalda víða á morgun.

Lægð við suðausturströnd Grænlands sem mjakast til norðausturs beinir hægt vaxandi sunnanátt til landsins, að sögn Veðurstofu Íslands. Hún á að valda kalda eða strekkingi suðvestan- og vestanlands seinnipartinn og dálítilli vætu á köflum. Hægari vindur og bjart verður að mestu á eystri helmingi landsins.

Hiti á að vera á bilinu átta til sautján stig og mildasta veðrið norðaustantil.

Í kvöld eiga skil lægðarinnar að ganga inn yfir vesturhluta landsins með samfelldri rigningu og á morgun þokast austur yfir landið. Áttin á því áfram að verða suðlæg, víða gola eða kaldi og rigning eða skúrir, en þurrt að mestu á norðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 8 til 17 stig, mildast norðaustantil.

Á fimmtudag er svo útlit fyrir vestan- og suðvestanátt með skúrum víða um land. Kólnar í veðri.

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