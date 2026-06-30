Spáð er kalda eða strekkingi suðvestan- og vestanlands síðdegis en hægari vindi og björtu að mestu á Norðaustur- og Austurlandi. Áfram er spáð golu og kalda víða á morgun.
Lægð við suðausturströnd Grænlands sem mjakast til norðausturs beinir hægt vaxandi sunnanátt til landsins, að sögn Veðurstofu Íslands. Hún á að valda kalda eða strekkingi suðvestan- og vestanlands seinnipartinn og dálítilli vætu á köflum. Hægari vindur og bjart verður að mestu á eystri helmingi landsins.
Hiti á að vera á bilinu átta til sautján stig og mildasta veðrið norðaustantil.
Í kvöld eiga skil lægðarinnar að ganga inn yfir vesturhluta landsins með samfelldri rigningu og á morgun þokast austur yfir landið. Áttin á því áfram að verða suðlæg, víða gola eða kaldi og rigning eða skúrir, en þurrt að mestu á norðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 8 til 17 stig, mildast norðaustantil.Á fimmtudag er svo útlit fyrir vestan- og suðvestanátt með skúrum víða um land. Kólnar í veðri.