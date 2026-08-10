Björgunarsveitir sinntu tveimur slösuðum ferðamönnum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. ágúst 2026 22:16 Björgunarsveitir fá Norðausturlandi, frá Akureyri að Kópaskeri, voru boðaðar út vegna slyssins. Slysavarnafélagið Landsbjörg Síðdegis í dag voru björgunarsveitir á Norðausturlandi og þyrlusveit Landhelgisgæslunnar kallaðar út vegna ferðamanns sem hafði hrasað við göngu við Hafragilsfoss. Á nánast sama tíma barst tilkynning um annan ferðamann sem hafði ökklabrotnað í Hrútagili í Skaftafelli og var þyrlunni fyrst beint þangað. Annar ferðamaðurinn hafi hrasað illa á göngu við Hafragilsfoss skammt frá Dettifossi. „Ljóst var í upphafi að nokkuð verkefni væri að koma sjúkling úr gilinu sem hann var í og var jafnframt óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslu í verkefnið,“ segir í tilkyninngu frá Slysavarnarfeáginu Landsbjörg. Björgunarsveitir frá Reykjadal, Laugum, Húsavík, Kópaskeri, Mývatni og Akureyri hafi verið kallaðar út að Hafragilsfossi og voru fyrstu björgunarsveitarliðar komnir á vettvang um fimmleytið síðdegis í dag. Ungur ferðamaður slasaðist á fæti á göngu við Hafragilsfoss.Slysavarnafélagið Landsbjörg „Slysstaður var undir háum klettum í nokkuð brattri brekku og þar fyrir ofan var önnur brekka upp á brún, þangað sem ökutæki komust. Sjúklingi var komið fyrir í börum og hann svo hífður upp klettabeltið beint ofan við slysstað, en þar fyrir ofan var hægt að koma sexhjóli.“ Maðurinn var hífður upp úr gilinu og á klettabelti fyrir ofan slysstað á sjúkrabörum.Slysavarnafélagið Landsbjörg Klukkan hálfátta hafi manninum verið komið upp á klettabeltið en þar beið hans sjúkrabíll sem flutti hann til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri. Aðgerðum hafi lokið á níunda tímanum í kvöld. Samtímis hafi annar ferðamaður í Hrútagili í Skaftafelli verið hífður upp um borð í þyrlu Landhelgisgæslunnar en gilið er erfitt yfirferðar með sjúkrabörur. Björgunarsveitin Kári í Öræfum og bráðaviðbragð Heilbrigðisstofnunar Suðurlands sinntu manninum en aðgerðum á svæðinu lauk rétt fyrir klukkan níu í kvöld. Björgunarsveitir Þingeyjarsveit Mest lesið Hóteláform Hreiðars strand vegna vegleysu Innlent Dregur enn frekar úr líkum á samningi með skaðabótakröfu Erlent Ungir Miðflokksmenn vildu ekki taka þátt í Gleðigöngunni Innlent „Einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B“ Innlent Fylgdust með rússneskum njósnara gefa útsendara gjöf Erlent ,,Þetta eru kosningaherferðarfundir Kristrúnar Frostadóttur fyrir Já til að sjá'' Innlent Fyrir fólk sem búi á almyrkvaslóðinni sé nóg að „vera úti í garði og upplifa allt“ Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Björgunarsveitir sinntu tveimur slösuðum ferðamönnum Innlent Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Fleiri fréttir Björgunarsveitir sinntu tveimur slösuðum ferðamönnum Hóteláform Hreiðars strand vegna vegleysu ,,Þetta eru kosningaherferðarfundir Kristrúnar Frostadóttur fyrir Já til að sjá'' Fyrir fólk sem búi á almyrkvaslóðinni sé nóg að „vera úti í garði og upplifa allt“ Ungir Miðflokksmenn vildu ekki taka þátt í Gleðigöngunni „Við sem samfélag þurfum að standa keik á móti þessu“ Aðallega „karlar að drepa aðra karla“ „Einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B“ Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Sjá meira