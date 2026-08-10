Innlent

Björgunar­sveitir sinntu tveimur slösuðum ferða­mönnum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Björgunarsveitir fá Norðausturlandi, frá Akureyri að Kópaskeri, voru boðaðar út vegna slyssins.
Björgunarsveitir fá Norðausturlandi, frá Akureyri að Kópaskeri, voru boðaðar út vegna slyssins. Slysavarnafélagið Landsbjörg

Síðdegis í dag voru björgunarsveitir á Norðausturlandi og þyrlusveit Landhelgisgæslunnar kallaðar út vegna ferðamanns sem hafði hrasað við göngu við Hafragilsfoss. Á nánast sama tíma barst tilkynning um annan ferðamann sem hafði ökklabrotnað í Hrútagili í Skaftafelli og var þyrlunni fyrst beint þangað. 

Annar ferðamaðurinn hafi hrasað illa á göngu við Hafragilsfoss skammt frá Dettifossi. „Ljóst var í upphafi að nokkuð verkefni væri að koma sjúkling úr gilinu sem hann var í og var jafnframt óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslu í verkefnið,“ segir í tilkyninngu frá Slysavarnarfeáginu Landsbjörg.

Björgunarsveitir frá Reykjadal, Laugum, Húsavík, Kópaskeri, Mývatni og Akureyri hafi verið kallaðar út að Hafragilsfossi og voru fyrstu björgunarsveitarliðar komnir á vettvang um fimmleytið síðdegis í dag. 

Ungur ferðamaður slasaðist á fæti á göngu við Hafragilsfoss.Slysavarnafélagið Landsbjörg

„Slysstaður var undir háum klettum í nokkuð brattri brekku og þar fyrir ofan var önnur brekka upp á brún, þangað sem ökutæki komust. Sjúklingi var komið fyrir í börum og hann svo hífður upp klettabeltið beint ofan við slysstað, en þar fyrir ofan var hægt að koma sexhjóli.“ 

Maðurinn var hífður upp úr gilinu og á klettabelti fyrir ofan slysstað á sjúkrabörum.Slysavarnafélagið Landsbjörg

Klukkan hálfátta hafi manninum verið komið upp á klettabeltið en þar beið hans sjúkrabíll sem flutti hann til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri. Aðgerðum hafi lokið á níunda tímanum í kvöld. 

Samtímis hafi annar ferðamaður í Hrútagili í Skaftafelli verið hífður upp um borð í þyrlu Landhelgisgæslunnar en gilið er erfitt yfirferðar með sjúkrabörur. Björgunarsveitin Kári í Öræfum og bráðaviðbragð Heilbrigðisstofnunar Suðurlands sinntu manninum en aðgerðum á svæðinu lauk rétt fyrir klukkan níu í kvöld. 

Björgunarsveitir Þingeyjarsveit

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