„Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“

Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var afar svekktur eftir 1-1 jafntefli gegn ÍBV í Bestu deild karla í Kaplakrika í dag.
FH komst yfir í fyrri hálfleik en fékk á sig jöfnunarmark strax á fyrstu mínútu síðari hálfleiks. Jóhannes taldi sína menn hafa gert nóg til að vinna leikinn.
„Ég er nú ekki alveg sammála því að þetta hafi bara getað dottið báðum megin. Auðvitað er fullt í fótbolta sem þú hefur ekki stjórn á, en hlutirnir sem við höfðum stjórn á í dag voru þess valdandi að við áttum að vinna leikinn,“ sagði Jóhannes eftir leik.
„Mér fannst við gera mikið meira en nóg til þess að skora tvö mörk, sérstaklega í fyrri hálfleik. Markið sem við gefum þeim í seinni hálfleik er alveg galið.“
Jöfnunarmark ÍBV kom eftir aðeins um 40 til 50 sekúndur í síðari hálfleik og þjálfarinn var ósáttur við varnarvinnuna í aðdragandanum.
„Það er ekki það sem við erum að leggja upp með. Jökull á að gera betur, Arngrímur á að gera betur og þetta var barnaleg varnarvinna,“ sagði Jóhannes.
Hann benti á að FH hefði nú í tveimur heimaleikjum í röð gefið mörk sem hefðu kostað liðið dýrkeypt stig.
„Fyrst á móti Þór og svo núna þetta. Flóki gefur víti í síðasta leik og nú gefum við þetta mark. Jökull gefur þeim bara mark núna. Þetta er bara ekkert í boði.“
„Þessir heimaleikir hefðu átt að skila tveimur sigrum, alveg klárt mál að mínu mati. Leikmennirnir eru búnir að leggja ansi mikla vinnu í þetta og það er drullusvekkjandi að klára ekki þennan leik.“
Jóhannes hrósaði þó markverði ÍBV fyrir frammistöðu sína og sagði FH hafa fengið tækifæri til að ná í sigurmarkið.
„Markmaðurinn hjá þeim varði hörkuvel. Mér fannst við líka alveg geta náð sigurmarkinu hérna í lokin.“
FH fær Stjörnuna í heimsókn í næsta leik og Jóhannes segir að fókusinn fari fljótt þangað, þó að menn fái að vera svekktir fyrst.
„Við vissum alveg að það væri ekkert auðvelt í þessari deild fyrir okkur að spila einhvern fullkominn leik. En við hlupum og börðumst og að mörgu leyti vorum við að gera ansi vel,“ sagði Jóhannes.
Hann sagði FH hafa misst aðeins tökin á sóknaruppbyggingunni eftir jöfnunarmarkið.
„Við misstum kannski aðeins fókus á sóknarstrúktúrinn okkar í seinni hálfleik, sérstaklega eftir að við fengum á okkur jöfnunarmarkið, í staðinn fyrir að halda áfram að gera sömu hlutina.“
„En að sama skapi vorum við að skapa okkur tækifæri úti á köntunum og koma okkur í stöður. Mér fannst við kannski geta haldið aðeins betur í strúktúrinn þó að þeir hafi skorað svona snemma í byrjun seinni hálfleiks.“
Jóhannes var þó skýr á því að FH hefði gert nóg til að vinna leikinn.
„Það breytir því ekki að við gerðum ansi margt vel hér í dag til þess að verðskulda að vinna þennan leik. Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag.“
FH hefur þegar tryggt sér Guðmund Andra Tryggvason og Oliver Stefánsson þegar félagaskiptaglugginn opnar. Jóhannes staðfesti að félagið væri einnig að horfa til frekari styrkinga.
„Við fengum náttúrulega Oliver Stefánsson líka og Guðmund Andra. Þeir eru báðir komnir og við bíðum eftir að félagaskiptin þeirra gangi í gegn þegar glugginn opnar,“ sagði Jóhannes.
„Við erum líka að skoða það að bæta við okkur framherja. Við ætlum að styrkja okkur þegar glugginn opnar, það er alveg klárt.“
Næsti leikur FH er gegn Stjörnunni í Kaplakrika á föstudag.
„Við fáum leyfi til að vera drullusvekktir eftir þennan leik í kvöld, en það er leikur á föstudaginn aftur. Það er endurheimt á morgun og svo fullur fókus á að taka kröftuglega á móti Stjörnunni þegar þeir mæta hérna í heimsókn,“ sagði Jóhannes Karl að lokum.