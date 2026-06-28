Hitabylgja geisar enn um stóran hluta Evrópu og víða hefur viðburðum verið aflýst vegna hitans. Í Hollandi hefur einni stærstu raftónlistarhátíð heims verið aflýst á föstudag, 26. júní, en þar í landi var í fyrsta sinn gefin út rauð veðurviðvörun vegna hita nú á dögunum.
Hundruð milljóna Evrópubúa una nú misvel við verulega háan hita og á sumum svæðum hefur hitinn farið upp í fjörutíu gráður. Defqon.1, einni stærstu raftónlistarhátíð í heimi, var í vikunni aflýst í bænum Biddinghuizen en einn dagur var liðinn af fjórum skipulögðum, að því er þýski fréttamiðillinn Bild greinir frá.
Þar segir einnig frá því að hollenskar veðurstofur hafi gefið út rauða veðurviðvörun og að hitastig á sumum svæðum landsins gæti farið upp í næstum 40 gráður. Ákvörðunin um að aflýsa hátíðinni hafi verið tekin í samráði við yfirvöld. Í upphafi hafi skipuleggjendur einfaldlega reynt að fækka gestum en að lokum hafi þó þurft að aflýsa hátíðinni alfarið.
Á fjölmörgum miðlum og síðum helguðum fréttum úr raftónlistarheiminum er því lýst að á hátíðarsvæðinu hafi tónlistin þagnað og að margir hátíðargestir hafi fyrst frétt af því að hátíðinni hefði verið aflýst í heild sinni á samfélagsmiðlum.
Samkvæmt NL Times var búist við að hátt í sextíu þúsund gestir kæmu sér fyrir á tjaldsvæði hátíðarinnar í ár og auk þess var búist við ríflega fimmtán þúsund manns daglega sem kæmu inn á svæðið með svokölluðum dagsmiða.
Þar sem yfirvöld í Frakklandi hafa sett stóra hluta landsins í hitaviðvörun og veðurstofa Hollands hefur gefið út rauða hitaviðvörun hafa nokkrar hátíðir neyðst til að aflýsa um helgina.
Á vefnum IQ kemur fram að franska ríkisstjórnin hafi látið sveitarfélögum eftir að ákveða hvort aflýsa þyrfti viðburðum eða halda þá með tilheyrandi varúðarráðstöfunum. Í tilfelli tónlistarhátíðarinnar Solidays, sem átti að fara fram 26.–28. júní á Hippodrome de Longchamp-kappreiðavellinum í París í Frakklandi, völdu yfirvöld fyrri kostinn.
„Þó að þessi ákvörðun stjórnvalda sé kostnaðarsöm og hafi áhrif á okkur er hún nauðsynleg í ljósi hitabylgjunnar vegna álags á heilbrigðisstarfsfólk og sjúkrahúsakerfið. Við skiljum þetta og sættum okkur við það,“ er haft eftir forsvarsmönnum Solidays.
Hátíðin er skipulögð af Solidarité Sida, sjálfseignarstofnun sem er tileinkuð baráttunni gegn alnæmi. Listamenn sem koma fram á Solidays gefa venjulega hluta af þóknun sinni eða spila ókeypis til að styðja við málstaðinn. Hátíðin skilar einnig sjötíu prósentum af tekjum Solidarité Sida á hverju ári.
Aðrir franskir viðburðir sem verða fyrir áhrifum eru meðal annars Paris Pride 2026, sem verður frestað þar til í september, auk Fete de la Musique-götuhátíðarinnar sem fram fer í París, þar sem hingað til hefur aðeins verið bönnuð áfengisneysla sem varúðarráðstöfun. Nokkrir íþróttaviðburðir verða einnig fyrir áhrifum, samkvæmt staðbundnum fréttum.
Engu að síður er gert ráð fyrir að ýmsir stórir tónleikar og hátíðir fari fram um helgina en eru þeir sem eiga miða á hátíðir um helgina hvattir til að fylgjast vel með fréttum og tilkynningum frá forsvarsmönnum hátíðanna.