Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hrint af stað breytingum á námsmati í grunnskólum með það að markmiði að gera einkunnagjöf skýrari. Meðal áforma er að einkunnir verði birtar í tölustöfum í stað bókstafa.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Mennta- og barnamálaráðuneytinu. Breytingar verða gerðar á námsmati í grunnskólum „með það að markmiði að gera einkunnagjöf skýrari, samræmdari og auðskiljanlegri fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið allt,“ segir í tilkynningunni.
Breytingarnar á aðalnámskrá munu taka gildi í vetur.
Einkunnir verði birtar í tölum í stað bókstafa en samkvæmt núverandi aðalnámskrá byggir námsmatið á bókstafakvarða sem tengdur er hæfniviðmiðum við lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar.
„Markmiðið er að tryggja að lokaeinkunn gefi skýrari og gagnsærri mynd af stöðu nemenda og að námsmat verði sambærilegra milli skóla,“ segir í tilkynningunni.
Breytingarnar verði innleiddar í tveimur áföngum. Fyrsti áfanginn taki gildi vorið 2027 en hann nái til lokamats í tíunda bekk. Þá verði einkunnir við lok grunnskóla gefnar út í heilum tölum á bilinu einn til tíu. Annar áfanginn taki formlega gildi vorið 2028 en hann nái til lokamats í fjórða og sjöunda bekk.
„Í þeim áfanga verði ráðist í frekari endurskoðun greinasviða aðalnámskrár með sérstaka áherslu á stærðfræði, náttúrufræði, íslensku og íslensku sem annað tungumál.“
Auk þess verði lögð áhersla á skýr miðlæg viðmið um þá þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur eigi að hafa náð á tilteknum skólastigum.
Áfram verði lögð áhersla á fjölbreytt námsmat en tölukvarði komi ekki í stað faglegs mats kennara á hæfni og stöðu nemenda.