Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að greiða hluta kostnaðar af útför Gunnars Þórðarsonar, sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju næstkomandi fimmtudag.
„Bæjarráð samþykkir að koma að útfararkostnaði Gunnars Þórðarsonar samkvæmt umræðum á fundinum. Jafnframt að flaggað verði í hálfa stöng á útfarardegi við stofnanir bæjarins,“ segir í fundargerð fundar bæjarráðs Reykjanesbæjar, sem haldinn var í gær.
Fjárhæð er ekki tiltekin í fundargerðinni en Ríkisútvarpið hefur eftir Vilhjálmi Árnasyni að hálf milljón króna verði látin af hendi rakna. Það sé í samræmi við kostnað af öðrum útförum sem bærinn hefur tekið þátt í kostnaði af.
Gunnar fæddist á Hólmavík 4. janúar 1945 en fluttist aðeins átta ára gamall til Keflavíkur, sem nú tilheyrir Reykjanesbæ, og við þann bæ hefur hann ávallt verið kenndur. Þar voru lögð drög að glæstum ferli og Gunnar ber sína ábyrgð á því að Keflavík hefur löngum verið kölluð Bítlabærinn. Þá var Gunnar útnefndur bæjarlistamaður Keflavíkur árið 1992 og varð með því annar til að hljóta nafnbótina.
Útför Gunnars verður gerð frá Hallgrímskirkju fimmtudaginn 13. ágúst klukkan 15. Í dánartilkynningu afþakka aðstandendur hans blóm og kransa en beina því til þeirra sem vilja minnast Gunnars að styrkja tónlistarskóla að eigin vali.