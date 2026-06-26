Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júní 2026 22:31 Arnar Bjarki Gunnleifsson setti met í leiknum á móti Víkingum á fimmtudagskvöldið. Vísir/Pawel Cieslikiewicz Arnar Bjarki Gunnleifsson varð næstyngstur til að skora í efstu deild á dögunum en um leið og hann skoraði í öðrum leiknum í röð þá sló hann aldursmetið sem var í eigu Eiðs Smára Guðjohnsen. Arnar Bjarki, sem er enn bara fimmtán ára gamall, skoraði mark Blika í 4-1 tapi á móti toppliði Víkinga á fimmtudagskvöldið. Hann hafði fjórum dögum áður skorað þriðja mark Blika í 3-1 sigri á KA. Arnari Bjarka tókst ekki að taka metið yfir yngsta markaskorara efstu deildar sem er í eigu KR-ingsins Alexanders Rafns Pálmasonar sem var aðeins 15 ára, eins mánaðar og 3 daga gamall þegar hann skoraði í sigri KR á ÍBV í maí 2025. Arnar varð aftur á móti sá yngsti til að skora í tveimur leikjum í röð í efstu deild karla. Það met átti Eiður Smári Guðjohnsen sem skoraði í tveimur leikjum í röð í upphafi 1994-tímabilsins, nánar tiltekið í sínum öðrum og þriðja leik í efstu deild. Eiður Smári tryggði Valsmönnum fyrst 1-1 jafntefli á móti ÍBV úti í Vestmannaeyjum 26. maí 1994 og skoraði síðan sigurmark liðsins í 1-0 sigri á FH á Hlíðarenda 31. maí 1994. Eiður Smári átti eftir þetta 1994-sumar metin sem sá yngsti til að spila, byrja, skora og senda stoðsendingu í efstu deild en hafði misst öll þau met á síðustu árum. Nú missti hann fimmta metið til Arnars Bjarka. Eiður Smári var aðeins 15 ára, 8 mánaða og 16 daga þegar hann skoraði í öðrum leiknum í röð en í gær var Arnar Bjarki aðeins 15 ára, 7 mánaða og 13 daga gamall þegar hann var á skotskónum í öðrum leiknum í röð. Besta deild karla Breiðablik Mest lesið Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Fótbolti „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Íslenski boltinn Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Íslenski boltinn Búið að slá markametið á HM í fótbolta Fótbolti Fleiri fréttir Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Sjá meira