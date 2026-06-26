Íslenski boltinn

Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arnar Bjarki Gunnleifsson setti met í leiknum á móti Víkingum á fimmtudagskvöldið.
Arnar Bjarki Gunnleifsson setti met í leiknum á móti Víkingum á fimmtudagskvöldið. Vísir/Pawel Cieslikiewicz

Arnar Bjarki Gunnleifsson varð næstyngstur til að skora í efstu deild á dögunum en um leið og hann skoraði í öðrum leiknum í röð þá sló hann aldursmetið sem var í eigu Eiðs Smára Guðjohnsen.

Arnar Bjarki, sem er enn bara fimmtán ára gamall, skoraði mark Blika í 4-1 tapi á móti toppliði Víkinga á fimmtudagskvöldið.

Hann hafði fjórum dögum áður skorað þriðja mark Blika í 3-1 sigri á KA.

Arnari Bjarka tókst ekki að taka metið yfir yngsta markaskorara efstu deildar sem er í eigu KR-ingsins Alexanders Rafns Pálmasonar sem var aðeins 15 ára, eins mánaðar og 3 daga gamall þegar hann skoraði í sigri KR á ÍBV í maí 2025.

Arnar varð aftur á móti sá yngsti til að skora í tveimur leikjum í röð í efstu deild karla.

Það met átti Eiður Smári Guðjohnsen sem skoraði í tveimur leikjum í röð í upphafi 1994-tímabilsins, nánar tiltekið í sínum öðrum og þriðja leik í efstu deild.

Eiður Smári tryggði Valsmönnum fyrst 1-1 jafntefli á móti ÍBV úti í Vestmannaeyjum 26. maí 1994 og skoraði síðan sigurmark liðsins í 1-0 sigri á FH á Hlíðarenda 31. maí 1994.

Eiður Smári átti eftir þetta 1994-sumar metin sem sá yngsti til að spila, byrja, skora og senda stoðsendingu í efstu deild en hafði misst öll þau met á síðustu árum.

Nú missti hann fimmta metið til Arnars Bjarka. Eiður Smári var aðeins 15 ára, 8 mánaða og 16 daga þegar hann skoraði í öðrum leiknum í röð en í gær var Arnar Bjarki aðeins 15 ára, 7 mánaða og 13 daga gamall þegar hann var á skotskónum í öðrum leiknum í röð.

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