FH og ÍBV skildu jöfn, 1-1, í 12. umferð Bestu deildar karla á Kaplakrikavelli í dag.
Úlfur Ágúst Björnsson kom FH yfir snemma leiks með góðum skalla eftir hornspyrnu Kjartans Kára, en Omar Sowe jafnaði metin fyrir ÍBV strax í upphafi síðari hálfleiks eftir heldur klaufalegt atvik hjá vörn FH.
FH beit frá sér og Úlfur braut ísinn
Heimamenn byrjuðu leikinn af ágætum krafti og náðu forystunni strax á 11. mínútu. Kjartan Kári tók þá hornspyrnu frá vinstri og setti boltann beint á kollinn á Úlfi Ágústi Björnssyni sem stangaði knöttinn í netið og kom Fimleikafélaginu í 1-0.
FH-ingar héldu áfram að ógna og voru hársbreidd frá því að tvöfalda forystuna á 28. mínútu. Kjartan Kári fékk þá boltann úti vinstra megin, færði sig inn á hægri fótinn og lét vaða, en markvörður ÍBV var vel á tánum og varði skotið í stöngina.
Þar skall hurð nærri hælum fyrir Eyjamenn, sem héldu þó út og fóru aðeins einu marki undir til búningsherbergja.
Omar kom inn og breytti leiknum samstundis
ÍBV kom af miklum krafti inn í síðari hálfleikinn og það tók gestina aðeins örfá augnablik að jafna metin. Omar Sowe, nýkominn inn á völlinn sem varamaður, pressaði sendingu inn fyrir vörn FH. Jökull markvörður heimamanna kom út á móti og sparkaði boltanum hálfpartinn í Omar og þaðan í netið, blanda af klaufaskap og óheppni.
Hvílík byrjun á síðari hálfleiknum hjá Eyjamönnum sem voru skyndilega komnir inn í leikinn að nýju.
Gestirnir héldu áfram að sækja á og á 52. mínútu var Vicente Valor nálægt því að koma ÍBV yfir. Hann átti þá skot í stöngina eftir sterkan kafla Eyjamanna, sem voru óheppnir að nýta ekki meðbyrinn betur.
Fleiri mörk litu þó ekki dagsins ljós og niðurstaðan varð 1-1 jafntefli í Kaplakrika. Leikur þar sem bæði lið fengu sín færi til að taka öll stigin, en þurftu að lokum að sætta sig við eitt stig hvort.
Atvik leiksins. Nautsterk innkoma hjá Omar Sowe og jöfnunarmarkið hans eftir tæpa mínútu í síðari hálfleik er atvik leiksins að mínum dómi.
Stjörnur og skúrkar. Úlfur Ágúst var flottur með mark og Kjartan Kári var alltaf skeinuhættur með sínar spyrnur og átti sömuleiðis eina stoðsendingu í dag. Helgi Guðjónsson með tvö góð mörk. Gylfi og Daníel Hafsteins eru vélar á miðsvæðinu. Stórkostlegt Víkingslið.
Hjá ÍBV fær Omar Sowe klárlega útnefningu fyrir sína innkomu og jöfnunarmarkið strax í upphafi síðari hálfleiks. Varnarmenn FH réðu lítið við hann satt best að segja. Þá voru Vicente Valor og
Arnór Gauti er skúrkur fyrir að brjóta klaufalega á Elíasi Má sem færði Víkingum vítaspyrnu á silfurfati,
Dómarinn. Fín afgreiðsla í dag hjá Helga Mikael og hans teymi. Baráttuleikur sem fékk heilt yfir að fljóta ágætlega og stóru ákvarðanirnar voru eftir bókinni. Einkunn átta sléttir.
Stemning og umgjörð. Það var hin prýðilegasta stemning í Kaplakrika. Það mátti vissulega og í raun nokkuð auðveldlega finna laus sæti í stúkunni, en harðasti kjarninn var sannarlega mættur, þ.e. þeir sem láta hvorki deildarstöðu né sunnudagsró stoppa sig. Veðrið var milt, umhverfið skartaði sínu fegursta og umgjörðin í Hafnarfirði var öll eins og best verður á kosið. Þar á öflugur fjölmiðlafulltrúi heimamanna ekki síst skilið sérstakt hrós fyrir fumlaus og fagleg vinnubrögð.