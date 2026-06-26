Erlent

Lítilli flug­vél flogið á hæsta skýja­kljúf Peking

Atli Ísleifsson skrifar
Frá vettvangi.
Frá vettvangi. AP

Lítilli flugvél var flogið á hæsta skýjakljúf kínversku höfuðborgarinnar Peking í dag. Erlendir fjölmiðlar segja að byggingin hafi verið rýmd og að brak úr vélinni hafi fallið til jarðar.

Í frétt CNN segir að um sé að ræða hina 528 metra háu CITIC Tower, einnig þekkt sem China Zun, en í henni eru 109 hæðir.

Fram kemur að kona hafi verið flutt á sjúkrahús með höfuðáverka en ekki sé ljóst hvort fleiri hafi slasast.

Lögregla og sjúkralið eru með mikinn viðbúnað á svæðinu.

Í erlendum fjölmiðlum segir að óstaðfest gögn frá Flightradar24 bendi til þess að vélin hafi vikið umtalsvert frá fyrirhugaðri flugleið.

Um er að ræða litla vél af gerðinni Sunward SA60L Aurora.

Hinn 528 metra hái CITIC Tower, einnig þekkt sem China Zun, var vígð árið 2018.Wikipedia
Flug Kína

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