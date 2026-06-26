Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Atli Ísleifsson skrifar 26. júní 2026 13:41 Frá vettvangi. AP Lítilli flugvél var flogið á hæsta skýjakljúf kínversku höfuðborgarinnar Peking í dag. Erlendir fjölmiðlar segja að byggingin hafi verið rýmd og að brak úr vélinni hafi fallið til jarðar. Í frétt CNN segir að um sé að ræða hina 528 metra háu CITIC Tower, einnig þekkt sem China Zun, en í henni eru 109 hæðir. Fram kemur að kona hafi verið flutt á sjúkrahús með höfuðáverka en ekki sé ljóst hvort fleiri hafi slasast. Lögregla og sjúkralið eru með mikinn viðbúnað á svæðinu. Í erlendum fjölmiðlum segir að óstaðfest gögn frá Flightradar24 bendi til þess að vélin hafi vikið umtalsvert frá fyrirhugaðri flugleið. Um er að ræða litla vél af gerðinni Sunward SA60L Aurora. Hinn 528 metra hái CITIC Tower, einnig þekkt sem China Zun, var vígð árið 2018.Wikipedia Flug Kína Mest lesið Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Erlent Áfengisbann í París um helgina Erlent Fleiri fréttir Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Sjá meira