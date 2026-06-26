Íslenski boltinn

Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tíma­bilið

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Eiður Orri Ragnarsson fer til Víkings eftir tímabilið.
Eiður Orri Ragnarsson fer til Víkings eftir tímabilið. vísir/viktor

Íslandsmeistarar Víkings hafa samið við Eið Orra Ragnarsson út árið 2029. Hann klárar tímabilið með Keflavík.

Eiður hefur leikið alla ellefu leiki Keflavíkur í Bestu deildinni í sumar og skorað eitt mark. Keflvíkingar eru í 7. sæti.

Eiður, sem er nýorðinn 22 ára, gekk í raðir Keflavíkur frá KFA fyrir tímabilið 2025. Í fyrra lék hann 21 leik í Lengjudeildinni og skoraði fimm mörk. Í umspilinu um sæti í Bestu deildinni skoraði hann eitt mark í þremur leikjum.

„Eiður er gríðarlega fljótur og kraftmikill leikmaður sem er með frábæra fyrstu snertingu. Hann er leikmaður sem getur búið til eitthvað úr engu. Við hlökkum mikið til að vinna með honum á næstu árum,“ sagði Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, um nýjasta leikmann Íslandsmeistaranna.

Sem fyrr sagði mun Eiður klára tímabilið með Keflavík en Víkingur lánar hann til nýliðanna út sumarið.

Víkingur vann 1-4 sigur á Breiðabliki í gær. Það var tólfti sigur liðsins í Bestu deildinni í röð en það er með níu stiga forskot á toppi hennar.

Eiður er annar leikmaðurinn sem er í láni hjá Keflavík frá Víkingi. Hinn nítján ára Davíð Helgi Aronsson hefur leikið með Keflvíkingum í sumar.

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