Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 26. júní 2026 13:04 Eiður Orri Ragnarsson fer til Víkings eftir tímabilið. vísir/viktor Íslandsmeistarar Víkings hafa samið við Eið Orra Ragnarsson út árið 2029. Hann klárar tímabilið með Keflavík. Eiður hefur leikið alla ellefu leiki Keflavíkur í Bestu deildinni í sumar og skorað eitt mark. Keflvíkingar eru í 7. sæti. Eiður, sem er nýorðinn 22 ára, gekk í raðir Keflavíkur frá KFA fyrir tímabilið 2025. Í fyrra lék hann 21 leik í Lengjudeildinni og skoraði fimm mörk. Í umspilinu um sæti í Bestu deildinni skoraði hann eitt mark í þremur leikjum. „Eiður er gríðarlega fljótur og kraftmikill leikmaður sem er með frábæra fyrstu snertingu. Hann er leikmaður sem getur búið til eitthvað úr engu. Við hlökkum mikið til að vinna með honum á næstu árum,“ sagði Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, um nýjasta leikmann Íslandsmeistaranna. Sem fyrr sagði mun Eiður klára tímabilið með Keflavík en Víkingur lánar hann til nýliðanna út sumarið. Víkingur vann 1-4 sigur á Breiðabliki í gær. Það var tólfti sigur liðsins í Bestu deildinni í röð en það er með níu stiga forskot á toppi hennar. Eiður er annar leikmaðurinn sem er í láni hjá Keflavík frá Víkingi. Hinn nítján ára Davíð Helgi Aronsson hefur leikið með Keflvíkingum í sumar. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Keflavík ÍF Mest lesið Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Fótbolti Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Enski boltinn Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Fótbolti Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Íslenski boltinn Í bann fyrir „galið og hættulegt“ brot á Caitlin Clark Körfubolti Fleiri fréttir Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Sjá meira