Erlent

Madsen neitað um leyfi til að gifta sig

Atli Ísleifsson skrifar
Peter Madsen afplánar nú lífstíðardóm fyrir að hafa myrt sænsku blaðakonuna Kim Wall um borð í heimasmíðuðum kafbát Madsen árið 2017.
Peter Madsen afplánar nú lífstíðardóm fyrir að hafa myrt sænsku blaðakonuna Kim Wall um borð í heimasmíðuðum kafbát Madsen árið 2017. Getty

Hæstiréttur Danmerkur hefur synjað morðingjanum Peter Madsen um dagsleyfi eða að fá heimsókn í fangelsið þar sem hann afplánar, til að ganga í hjónaband.

Dómstóllinn úrskurðaði þetta í morgun, en fangelsisyfirvöld í Danmörku höfðu áður hafnað beiðnum Madsen um að fá heimsókn eða dagsleyfi í þeim tilgangi.

Í frétt danska ríkisútvarpsins kemur fram að samkvæmt dönskum lögum er einungis hægt að giftast ef manneskjurnar eru í sama herbergi.

Bæði hinn 55 ára Madsen og konan, sem er þrjátíu árum yngri en hann, höfðu óskað eftir heimild fyrir dönskum dómstólum til að fá leyfi fyrir dagsleyfi fyrir Madsen eða þá að hann fengi heimsókn í fangelsið til að þau gætu gengið í hjónaband. Þessu hefur nú verið hafnað.

Peter Madsen afplánar nú lífstíðardóm fyrir að hafa myrt sænsku blaðakonuna Kim Wall um borð í heimasmíðuðum kafbát Madsen árið 2017.

Danmörk Morðið á Kim Wall

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