Madsen neitað um leyfi til að gifta sig

Hæstiréttur Danmerkur hefur synjað morðingjanum Peter Madsen um dagsleyfi eða að fá heimsókn í fangelsið þar sem hann afplánar, til að ganga í hjónaband.
Dómstóllinn úrskurðaði þetta í morgun, en fangelsisyfirvöld í Danmörku höfðu áður hafnað beiðnum Madsen um að fá heimsókn eða dagsleyfi í þeim tilgangi.
Í frétt danska ríkisútvarpsins kemur fram að samkvæmt dönskum lögum er einungis hægt að giftast ef manneskjurnar eru í sama herbergi.
Bæði hinn 55 ára Madsen og konan, sem er þrjátíu árum yngri en hann, höfðu óskað eftir heimild fyrir dönskum dómstólum til að fá leyfi fyrir dagsleyfi fyrir Madsen eða þá að hann fengi heimsókn í fangelsið til að þau gætu gengið í hjónaband. Þessu hefur nú verið hafnað.
Peter Madsen afplánar nú lífstíðardóm fyrir að hafa myrt sænsku blaðakonuna Kim Wall um borð í heimasmíðuðum kafbát Madsen árið 2017.
Dönsk stjórnvöld hyggjast banna sakamönnum sem sitja í lífstíðarfangelsi að hefja ný ástarsambönd á meðan þeir dúsa í fangelsi. Frumvarp þess efnis var lagt fram eftir að í ljós kom að sautján ára gömul stúlka féll fyrir Peter Madsen, morðingja blaðakonunnar Kim Wall, þrátt fyrir að hann væri í fangelsi.
Danski kafbátasmiðurinn og uppfinningamaðurinn Peter Madsen hefur loks viðurkennt að hafa drepið sænsku blaðakonuna Kim Wall í kafbát hans í Køgeflóa tíunda dag ágústmánaðar 2017.
Kafbátur danska morðingjans Peters Madsen, UC3 Nautilus, hefur verið tekinn í sundur og honum fargað. Þetta staðfesti lögreglan í Kaupmannahöfn við danska fjölmiðla í dag.