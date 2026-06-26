Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin úr stór­sigri Víkings í Smáranum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Oliver Ekroth faðmar Helga Guðjónsson eftir að hann kom Víkingi yfir gegn Breiðabliki.
Oliver Ekroth faðmar Helga Guðjónsson eftir að hann kom Víkingi yfir gegn Breiðabliki. vísir/diego

Víkingur vann sinn tólfta leik í Bestu deild karla í röð þegar liðið bar sigurorð af Breiðabliki á Kópavogsvelli í gær, 1-4. Víkingar eru með níu stiga forskot á toppi deildarinnar.

Víkingur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli í upphafsleik Bestu deildarinnar í byrjun apríl. Síðan þá hafa Víkingar unnið alla tólf deildarleiki sína. Þeir eru með 37 stig á toppi deildarinnar og markatöluna 45-7.

Helgi Guðjónsson kom Víkingi yfir í Smáranum í gær á 8. mínútu. Staðan var 0-1 fram á 63. mínútu þegar Aron Elís Þrándarson jók forskotið í 0-2. Hann hefur stimplað sig inn í lið Víkings að undanförnu og skorað í þremur af síðustu fjórum leikjum þess.

Á 70. mínútu skoraði Gylfi Þór Sigurðsson þriðja mark gestanna úr vítaspyrnu og fimm mínútum síðar skoraði Helgi öðru sinni.

Hinn fimmtán ára Arnar Bjarki Gunnleifsson minnkaði muninn í 1-4 á 79. mínútu en hann hefur skorað í síðustu tveimur leikjum Breiðabliks.

Klippa: Breiðablik - Víkingur 1-4

Blikar eru í 4. sæti deildarinnar með nítján stig eftir tólf leiki. Þeir fá tækifæri til að hefna fyrir ófarirnar gegn Víkingi í gær á sunnudaginn kemur. Breiðablik og Víkingur mætast þá í undanúrslitum Mjólkurbikarsins.

Mörkin úr leik Breiðabliks og Víkings má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla Breiðablik Víkingur Reykjavík

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