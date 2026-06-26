Víkingur vann sinn tólfta leik í Bestu deild karla í röð þegar liðið bar sigurorð af Breiðabliki á Kópavogsvelli í gær, 1-4. Víkingar eru með níu stiga forskot á toppi deildarinnar.
Víkingur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli í upphafsleik Bestu deildarinnar í byrjun apríl. Síðan þá hafa Víkingar unnið alla tólf deildarleiki sína. Þeir eru með 37 stig á toppi deildarinnar og markatöluna 45-7.
Helgi Guðjónsson kom Víkingi yfir í Smáranum í gær á 8. mínútu. Staðan var 0-1 fram á 63. mínútu þegar Aron Elís Þrándarson jók forskotið í 0-2. Hann hefur stimplað sig inn í lið Víkings að undanförnu og skorað í þremur af síðustu fjórum leikjum þess.
Á 70. mínútu skoraði Gylfi Þór Sigurðsson þriðja mark gestanna úr vítaspyrnu og fimm mínútum síðar skoraði Helgi öðru sinni.
Hinn fimmtán ára Arnar Bjarki Gunnleifsson minnkaði muninn í 1-4 á 79. mínútu en hann hefur skorað í síðustu tveimur leikjum Breiðabliks.
Blikar eru í 4. sæti deildarinnar með nítján stig eftir tólf leiki. Þeir fá tækifæri til að hefna fyrir ófarirnar gegn Víkingi í gær á sunnudaginn kemur. Breiðablik og Víkingur mætast þá í undanúrslitum Mjólkurbikarsins.
Mörkin úr leik Breiðabliks og Víkings má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Höskuldur Gunnlaugsson, leikmaður Breiðabliks, var að vonum svekktur eftir 4-1 tap gegn Víkingi á Kópavogsvelli í kvöld. Blikar voru lengi vel inni í leiknum en gestirnir refsuðu grimmilega þegar heimamenn riðluðust í sínum leik.
Þrátt fyrir frábæran 4-1 sigur gegn Breiðabliki á Kópavogsvelli í kvöld voru Íslandsmeistarar Víkings ekki ýkja ánægðir með sinn leik og ætla sér að gera betur þegar liðin mætast aftur á sunnudaginn.
Íslandsmeistarar Víkings styrktu stöðu sína á toppi Bestu deildar karla í kvöld með frábærum 4-1 sigri gegn Breiðabliki á Kópavogsvelli. Víkingar hafa nú unnið tólf deildarleiki í röð eftir jafnteflið við Blika í 1. umferð.