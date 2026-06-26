Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað

Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas höfuðborg Venesúela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem riðu yfir í fyrradag.
Tala látinna hefur farið hækkandi og nú er staðfest að 235 hafi látist og rúmlega 4000 slasast en óttast er að þessar tölur eigi eftir að hækka til muna. Þúsunda er enn saknað. Fyrri skjálftinn var 7,2 stig að stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5 stig.
Fregnir berast nú af því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitir vinna nú í kappi við tímann til að reyna að bjarga sem flestum. Auk hinna látnu og særðu eru þúsundir manna nú án heimilis og hefst fólkið við í tjöldum á víðavangi af ótta við að hálfhrunin hús hrynji endanlega í eftirskjálftum.
Forseti þingsins í Venesúela segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið í hamförunum, flestar í héraðinu La La Guaira við ströndina. Þaðan hafa til að mynda borist myndir af tíu hæða hóteli sem er rústir einar eftir skjálftana.