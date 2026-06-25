Óttast er að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venesúela í gærkvöldi. Fyrri skjálftinn mældist 7,2 og sá seinni 7,5 en upptök skjálftans voru vestur af höfuðborginni Caracas.
Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venesúela, hefur staðfest að 32 hafi látist og rúmlega sjö hundruð manns slasast.
Á vef Bandarísku jarðvísindastofnunarinnar USGS kemur þó fram að talið sé að manntjónið kunni í raun að vera miklu meira enda séu enn upplýsingar að berast. Segir að 44 prósent líkur séu á að rúmlega 10 þúsund manns hafi látist í skjálftunum og eru 30 prósent líkur á að talan sé yfir 100 þúsund.
Björgunarlið leita nú í rústum bygginga í höfuðborginni og í héraðinu La Guaira sem talið er að hafi orðið verst úti. Skjálftarnir riðu yfir rétt rúmlega 18 að staðartíma eða 22 í gærkvöldi að íslenskum tíma.
Yfirvöld í Venesúela hafa þegar lýst yfir neyðarástandi í landinu og tilkynningar hafa borist um mikla eyðileggingu. Forsetinn Rodríguez segist enn ekki hafa fengið upplýsingar um umfang eyðileggingarinnar og manntjón í La Guaira.
Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026
Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m
Skjálftarnir í nótt eru þeir stærstu í landinu í rúma öld, en skjálftinn fannst einnig í Bogota, höfuðborg Kólumbíu.
Yfirvöld í nágrannaríkjum hafa boðið fram aðstoð vegna skjálftanna.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði sömuleiðis í nótt að bandarísk stjórnvöld væru reiðubúin að aðstoða Venesúela og hefur hann beint þeim orðum til bandarískra stofnana að hefja slíkan undirbúning.
Gríðarstór skjálfti skók Venesúela í dag og olli því að hús hrundu í höfuðborginni Karakas. Risaölduviðvörun hefur verið gefin út í Venesúela, Arúba og Bonaire. Hann fannst einnig í Kólumbíu.