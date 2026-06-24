Thelma hetjan og Häcken á toppinn Stefán Árni Pálsson skrifar 24. júní 2026 19:37 Thelma Karen Palmadóttir í leik gegn Blikum. Häcken mætti Uppsala í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu kvenna í kvöld. Häcken vann leikinn 3-2 en landsliðskonan Thelma Karen Palmadóttir skoraði sigurmarkið á 78. mínútu. Fanney Birkisdóttir stóð allan leikinn í marki Häcken. Liðið er nú í efsta sæti deildarinnar með 30 stig, þremur stigum á eftir Hammarby sem á leik til góða. Heiðar Viðarsdóttir lék allan leikinn fyrir Eskilstuna sem tapaði 1-0 fyrir AIK. Þá var Sigdís Eva Bárðardóttir allan tímann á bekknum þegar Norrköping gerði 1-1 jafntefli við Vittsjö. Fótbolti Sænski boltinn Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Fótbolti Kerfið hrundi á Wimbledon-mótinu vegna mikils hita Sport Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum Fótbolti Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Fótbolti Fleiri fréttir Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik Thelma hetjan og Häcken á toppinn Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar Bruno um Ronaldo: „Mikilvægt fyrir okkur að hann skoraði“ Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Sjá meira