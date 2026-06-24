Fótbolti

Thelma hetjan og Häcken á toppinn

Stefán Árni Pálsson skrifar
Thelma Karen Palmadóttir í leik gegn Blikum.
Thelma Karen Palmadóttir í leik gegn Blikum.

Häcken mætti Uppsala í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu kvenna í kvöld. Häcken vann leikinn 3-2 en landsliðskonan Thelma Karen Palmadóttir skoraði sigurmarkið á 78. mínútu.  

Fanney Birkisdóttir stóð allan leikinn í marki Häcken. Liðið er nú í efsta sæti deildarinnar með 30 stig, þremur stigum á eftir Hammarby sem á leik til góða.

Heiðar Viðarsdóttir lék allan leikinn fyrir Eskilstuna sem tapaði 1-0 fyrir AIK.

Þá var Sigdís Eva Bárðardóttir allan tímann á bekknum þegar Norrköping gerði 1-1 jafntefli við Vittsjö.

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