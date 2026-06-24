Veður

Úr­koma í flestum lands­hlutum í dag

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hiti gæti náð allt að 17 gráðum í dag segir í hugleiðingum veðurfræðings. 
Hiti gæti náð allt að 17 gráðum í dag segir í hugleiðingum veðurfræðings.  Vísir/Vilhelm

Í dag má búast við hægri breytilegri átt og rigningu með köflum í flestum landshlutum samkvæmt Veðurstofu Íslands. Þurrt verði á norðvestur hluta landsins. Hiti verður á bilinu 10 til 17 stig.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að lægð sem sé stödd við Vestmannaeyjar þokist hægt og rólega til norðausturs í dag. Búast megi við rigningu með köflum í flestum landshlutum, en þurrt að kalla á Vestfjörðum. Á morgun er búist við suðlægri átt og skúrum, en þurrt að kalla og hlýjast austantil. 

Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofa Íslands

Veðurhorfur á landinu næstu daga: 

Á morgun:

Suðvestan 5-13 m/s og rigning með köflum eða skúrir, en lengst af þurrt og bjart austast á landinu. Hiti 10 til 16 stig.

Á föstudag:

Suðvestan 3-10 og víða skúrir en úrkomuminna suðaustantil. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á austanverðu landinu.

Á laugardag:

Suðaustan 3-10 og skýjað. Rigning með köflum, en þurrt að kalla norðaustantil. Dálítil væta á víð og dreif, en úrkomulítið austanlands. Hiti 10 til 15 stig.

Á sunnudag:

Austlæg átt og rigning öðru hverju í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið.

Á mánudag:

Vestanátt og skúrir. Hiti 12 til 17 stig.

Á þriðjudag:

Útlit fyrir suðvestlæga átt. Skúrir eða rigning sunnanlands, en þurrt að mestu norðan heiða. Hiti svipaður.

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