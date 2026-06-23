Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni

Í skilaboðum frá meintum mannræningjum Nancy Guthrie, móður bandarísku sjónvarpskonunnar Savannah Guthrie, er fullyrt að Nancy sé látin. Hún hafi látist fyrir slysni og biðjast mannræningjarnir þar afsökunar.
BBC segir frá þessu en hin 84 ára Nancy var flutt á brott af heimili sínu í Tuscon í Arisóna í janúar síðastliðnum. Skilaboðin sem um ræðir voru ein tveggja sem send voru fjölskyldu Guthrie og til ákveðinna fjölmiðla dagana eftir mannránið.
Áður hefur verið greint frá skilaboðunum frá mannræningjunum en erlendir fjölmiðlar greina fyrst nú frá innihaldi þeirra.
Í fyrri skilaboðunum kröfðust mannræningjarnir þess að fá greiddar margar milljónir í bitcoin í lausnargjald. Í þeim síðari – sem send voru 6. febrúar – er ekki farið fram á neinar fjárhæðir, heldur er þar beðist afsökunar og greint frá því að Nancy hafi látist fyrir slysni. Enn hefur ekki tekist að finna Nancy.
Lögreglustjóri Pima-sýslu segist í samtali við erlenda fjölmiðla ekki vilja tjá sig um fréttirnar en tekur fram að rannsóknin standi enn yfir.
Nancy hvarf sporlaust eftir að aðstandendur höfðu skilað henni heim til sín síðasta dag janúarmánaðar. Fjölskylda Nancy fór svo að hafa áhyggjur af afdrifum hennar eftir að hún skilaði sér ekki til messu daginn eftir.
Skilaboðin frá meintum mannræningjum voru stíluð á dóttur Nancy, Savannah Guthrie, sem er annar þáttastjórnenda Today show á NBC.
Lögreglan í Arizona handtók í nótt einstakling og færði til yfirheyrslu vegna hvarfsins á hinni áttatíu og fjögurra ára gömlu Nancy Guthrie sem vakið hefur gríðarlega athygli vestanhafs og víðar.
Bandaríska alríkislögreglan (FBI) hefur birt myndir af grímuklæddum einstaklingi í tengslum við leit þeirra að móður fréttaþulunnar Savannah Guthrie. Í tilkynningu með myndunum kemur fram að yfirvöld reyni nú að bera kennsl á einstaklinginn, sem þau segja hafa verið vopnaðan.
Bandaríska sjónvarpsstjarnan Savannah Guthrie ætlaði að vera á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó og Cortina á Ítalíu og lýsa setningarhátíð Ólympíuleikanna í kvöld. Ekkert verður af því.
Savannah Guthrie, sjónvarpskona hjá NBC í Bandaríkjunum, gaf í gær út yfirlýsingu þar sem hún bað þann eða þá sem rændu 84 ára gamalli móður hennar á dögunum, um staðfestingu þess að hún væri á lífi. Ekkert svar hefur borist enn.