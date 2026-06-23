Hægrimaðurinn Abelardo de la Espriella sigraði naumlega seinni umferð forsetakosninga í Kólumbíu í fyrradag. Hann naut stuðnings Donalds Trump Bandaríkjaforseta í kosningabaráttu sinni og hefur heitið því að beita hernum gegn glæpum í landinu.
BBC segir kjör hans marka stefnubreytingu í því hvernig stjórnvöld munu takast á við vopnuð átök og ofbeldi í Kólumbíu. De la Espriella hafi heitið því að beita her landsins gegn vopnuðum hópum, eiturlyfjasmygli og glæpum í landinu.
Nýkjörni forsetinn naut stuðnings Donald Trumps en stuðningsmenn De la Espriella sáust bera derhúfur prýddar slagorði sem vísar til kosningabaráttu Trumps sem á stóð „gerum Kólumbíu glæsta aftur,“ segir í frétt BBC. Trump óskaði De la Espriella til hamingju með kjörið á samfélagsmiðlinum Truth Social og sagðist hlakka til samstarfsins.
De la Espriella hafi haft betur gegn vinstrimanninum Iván Cepeda, nánum bandamanni fráfarandi forseta, Gustavo Petro. Þegar talin höfðu verið yfir 99 prósent atkvæða hafði nýi forsetinn fengið um 49 prósent atkvæða, en Cepeda um 48 prósent. De la Espriella hafi notið mikils stuðnings í héruðum Karíbahafsstrandarinnar, sínum heimahögum.
Reuters segir kjör De la Espriella flýta fyrir hægrisveiflu sem ríður nú yfir Rómönsku Ameríku. Petro, fráfarandi forseti, hafi verið fyrsti vinstrisinnaði forseti Kólumbíu. Frambjóðendur yst á hægri vængnum hafi náð vinsældum í álfunni með því að lofa harðari aðgerðum gegn glæpum og þrýstingi frá forseta Bandaríkjanna um að berjast gegn vaxandi áhrifum Kína í Rómönsku Ameríku og auka yfirráð Bandaríkjanna á svæðinu.