KR-ingar halda áfram að bjóða upp á miklar markaveislur í sínum leikjum og það var enginn breyting á því þegar Skagamenn komu í heimsókn í Vesturbæinn í lokaleik ellefu umferðar Bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöldi.
KR vann leikinn 5-3 og minnkaði forskot Víkinga á toppnum niður í sex stig.
Aron Sigurðarson skoraði tvö mörk fyrir KR en hin mörkin skoruðu þeir Arnór Ingvi Traustason, Luke Rae og Eiður Gauti Sæbjörnsson.
Ísak Máni Guðjónsson og Ómar Björn Stefansson komu Skagamönnum yfir í 1-0 og 2-1 og Rúnar Már Sigurjónsson jafnaði metin í 3-3 í þessum rosalega fótboltaleik.
Nú má sjá öll mörkin úr leiknum hér fyrir neðan.